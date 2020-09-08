Федеральная врачебная палата Германии (BÄK) "не является следственным органом", поэтому не может участвовать в расследованиях, это прерогатива государства, указано в ответе асоциации на обращение Леонида Рошаля, который цитирует специализированное издание Deutsches Ärzteblatt, передает "Немецкая волна".

Таким образом, BÄK отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медэкспертизы по делу оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, подчеркнули в BÄK, в согласно германскому законодательству, только родственники имеют право инициировать дальнейшие обследования, поддержав немецких врачей.

"Медицинские данные по делу Навального доступны. Нет никаких сомнений в качестве медицинского обследования, проводимого коллегами-медиками в Германии", - сказано в заявлении Федеральной врачебной палаты.

Ранее, напомним, президент российской организации Леонид Рошаль сообщил, что российские врачи предложили создать совместную с немецкими коллегами экспертную группу, чтобы "установить причину состояния" Навального. Национальная медицинская палата РФ обратилась к Федеральной врачебной палате.

Рошаль заявил, что основная причина состояния Навального "до сих пор не ясна".

Супруга Алексея Навального, Юлия, прокомментировала предложение Рошаля. "Дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС (фосфороорганические соединения. - Ред.), и в Омске об этом прекрасно знали", - написала Юлия Навальная в соцсети Instagram.

"Я не врач, но за эти недели почитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках", - добавила она.

По мнению супруги отравленного ядом "Новичок" оппозиционера, в нынешней ситуации Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет не помочь больному, а "выведать информацию и выслужиться".