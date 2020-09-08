Во вторник в Минске белорусские силовики стали задерживать участников оппозиционной акции в поддержку члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Она была похищена 7 сентября, после чего ее насильно попытались выдворить за пределы Белоруссии. Однако Мария Колесникова отказалась подчиниться и порвала свой паспорт, сообщал информированный источник.

"Женщины бросились на помощь парню, которого пытались задержать. В итоге их начали хватать и затаскивать в бусы", - сообщил корреспондент Tut.by. Как сообщает издание, силовики стали задерживать даже пожилых женщин.

По информации "Наша Нива", около десяти человек были задержаны у Комаровского рынка. Позднее задержания продолжились на улице Машерова, куда приехали микроавтобусы без номеров и автозаки. Протестующие пытались заблокировать автозакам дорогу и скандировали "Один за всех и все за одного". Некоторые вставали в сцепку, чтобы помешать задержаниям.

"Движение по Машерова от Белой вежи в сторону проспекта Независимости перекрыло ГАИ. Здесь толпа девушек. Их задерживают люди в зеленой одежде, пакуют в автозаки. Кого не взяли еще, пытаются вырваться из окружения. Некоторые плачут, кричат", - говорится в сообщении Tut.by.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания людей на акции солидарности с Марией Колесниковой. "Подтверждаем, есть задержания граждан за участие в несанкционированном мероприятии. Они предупреждались милицией, что мероприятие несанкцонировано и незаконно", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич. Информация о количестве задержанных уточняется, добавила она.

7 сентября Мария Колесникова перестала выходить на связь. Одновременно пропали пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Затем государственные СМИ заявили, что Кравцов и Родненков выехали из страны, а Колесникова "пыталась незаконно покинуть территорию Белоруссии, но была задержана на границе". "Беларусь 1" уточнял, что оппозиционеры якобы "прорывались" через границу, а Марию Колесникову выбросили из их машины.

Источник "Интерфакса" в свою очередь заявил, что при попытке фактической депортации Колесникова порвала паспорт, чтобы пограничники не смогли пропустить ее на Украину.

Источник агентства в окружении оппозиционеров предположил, что всех троих белорусские спецслужбы доставили на границу, чтобы принудительно выдворить. По его сведениям, ни один из оппозиционеров не собирался уезжать из Белоруссии.

Антон Родненков выступил на пресс-конференции в Киеве и рассказал, как его задержали в Минске. "Начали выходить из квартиры, в арке между двором и проспектом Независимости подъехал неожиданно бусик, оттуда вышли люди… неизвестные люди. Они нас в этот бусик затолкали. Вначале мы поехали в одно отделение ГУБОПиК, там я провел порядка 40 минут, я находится в кабинете каких-то людей. Мне ничего не объясняли, люди, в кабинете которых я находился, тоже не знали, что я там делаю. Через 40 минут мне надели наручники и черный мешок на голову и отвезли в другое отделение ГУБОПиКа, там в таком положении я провел еще 4 часа, опять же никаких пояснений", - рассказал Родненков.

По словам Ивана Кравцова, его тоже "погрузили в микроавтобус" после задержания. Ему грозили уголовной статьей "Злоупотребление служебными полномочиями".

Кравцов отметил, что задержавших его силовиков "прежде всего интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу". "Они это объясняли деэкскалацией, по их мнению, обстановки в стране. Один из вариантов, который был предложен - чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу", - пояснил Кравцов.

Со слов Родненкова, Марию Колесникову они увидели уже на границе, в нейтральной зоне. Туда всех троих доставили на разных машинах. "Появилась Мария Колесникова, ее вели, это было достаточно шумно. Было видно, что ее ведут силой, что она сопротивляется, - рассказал Родненков. - Ее затолкали на заднее сиденье и закрыли. Она кричала, что никуда не поедет. Как только она увидела в машине свой паспорт, она сразу взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмякала, и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла машину, вышла и пошла в сторону белорусской границы".

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены 9-11 августа сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

Жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Оппозиция сформировала Координационный совет с целью осуществления мирного транзита власти в стране и проведения новых выборов президента. В него вошли около 50 человек. 19 августа Координационный совет сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра, бывший министр культуры и дипломат).

Александр Лукашенко отказывается вести переговоры с советом, обвинив его членов в попытке государственного переворота. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Президент утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).

Действия белорусских властей против протестующих вызвали резкую критику как в ЕС, так и в США. Кроме того, Европейский Союз не признал итоги выборов в Белоруссии.

Однако поддержку Лукашенко оказывает президент РФ Владимир Путин. 27 августа он объявил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил такой помощи в случае необходимости. Путин также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов.