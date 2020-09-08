Лидеры комитета Палаты представителей США по иностранным делам направили во вторник письмо администрации президента страны Дональда Трампа с требованием провести расследование по факту отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального

Moscow-Live.ru Алексей Навальный

Алексей Навальный / YouTube

Лидеры комитета Палаты представителей США по иностранным делам направили во вторник письмо администрации президента страны Дональда Трампа с требованием провести расследование по факту отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального.

"Мы официально требуем, чтобы исполнительная власть провела расследование, чтобы определить, использовала ли Россия химическое оружие в нарушение международного законодательства или использовала ли Россия летальное химическое оружие против своих собственных граждан", - говорится в письме, адресованном Трампу. Авторами письма стали председатель комитета, конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол. Текст документа опубликован на сайте комитета.

Конгрессмены выразили тревогу в связи с сообщениями о том, что Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

В письме конгрессмены указывают, что закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения предполагает, что в течение 60 дней должно быть определено, имело ли место использование химоружия, и если факт применения будет установлен, то начинается процесс подготовки санкций в отношении нарушителей.

По словам американских парламентариев, отравление Алексея Навального вызывает "особую тревогу с учетом того, что яд "Новичок" также использовался при нападении в марте 2018 года на бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля в английском Солсбери". В этом случае в США было признано, что "российское правительство стоит за нападением в нарушение международного права", в связи с чем на РФ были наложены санкции.

"Если российские власти вновь решили применить химоружие против одного из своих граждан, то дополнительные санкции должны быть введены", - пишут Энгел и Маккол. Они также призвали президента США "продолжать действовать сообща с нашими союзниками и партнерами, чтобы требовать от России полного сотрудничества с тщательным международным расследованием произошедшего - под эгидой ОЗХО", передает "Интерфакс".

Напомним, основатель ФБК Алексей Навальный в августе отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". Первая часть снятого материала была опубликована 31 августа уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске, а спустя два дня на фоне международного скандала российские власти все-таки разрешили перевезти пострадавшего за рубеж для более качественного лечения.

Врачи клиники Charite в Берлине сообщили, что нашли в организме пациента следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов. 2 сентября в правительстве Германии сообщили, что токсикологи бундесвера пришли к выводу об отравлении Навального веществом из группы "Новичок".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия ждет от официальной Москвы объяснений по ситуации с отравлением, но российские медики и представители правоохранительных органов РФ утверждают, что не выявили никаких отравляющих и сильнодействующих веществ в организме Навального. Причиной инцидента они назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Генпрокуратура направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов, однако ответа пока не получила.

Представители Кремля и эксперты настаивают на том, что никакого отравления не было.