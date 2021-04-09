Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии в пятницу завершила обработку протоколов избирательных комиссий и объявила официальные итоги голосования

Централна избирателна комисия / Youtube.com

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии в пятницу завершила обработку протоколов избирательных комиссий и объявила официальные итоги голосования. Победу одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил (СДС).

Всего в 45-е Народное собрание (парламент) Болгарии прошли представители шести политических объединений. За партию ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова проголосовали 26,18% избирателей - более 837 тыс. человек, она получила 75 депутатских мандатов. На втором месте, набрав 565 тыс. голосов (17,66%), оказалась партия "Есть такой народ", 51 депутат. Основная оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП) смогла занять лишь третье место, получив поддержку около 480 тыс. избирателей (15,01%), 43 мандата, передает ТАСС.

В состав парламента 45-го созыва также проходят Движение за права и свободы (ДПС) около 336 тыс. голосов (10,51%), 30 мандатов, "Демократическая Болгария" - около 336 тыс. голосов (9,45%), 27 мандатов, и гражданская платформа "Встань. Мафия вон" - более 150 тыс. голосов (4,72%), 14 мандатов.

"Участие в голосовании приняли 3,334 млн человек из общего количества 6,789 млн избирателей. Избирательная активность составила 50,51% ", - сообщил председатель ЦИК Александр Андреев.

Поименный список депутатов будет готов 11 апреля.

За 240 мест в Народном собрании Болгарии на выборах 4 апреля боролись представители 22 партий и восьми коалиций. Ожидается, что в течение месяца после выборов новый парламент сможет начать свою работу, а нынешнее правительство подаст в отставку.

В прошлом году в Болгарии несколько месяцев продолжались массовые протесты против коррупции и за отставку премьер-министра Бойко Борисова, а опросы показывали, что 60% болгар хотят его ухода. Однако парламентские выборы показали, что Борисов пока сохраняет свой политический вес. В будущем же "самая бедная и коррумпированная, а теперь еще и самая отстающая в прививочной кампании страна Евросоюза может оказаться в серьезном политическом кризисе", считает Русская служба BBC.

Прежние союзники Борисова, националисты из Болгарского национального движения, вообще не преодолели четырехпроцентный барьер и не прошли в парламент. Зато в него вошли три политических силы, поднявшихся на волне прошлогодних протестов, а одна из них, популистская партия "Есть такой народ" во главе с телеведущим и певцом Слави Трифоновым, заняла второе место.

Бойко Борисов в видеообращении через Facebook сразу после выборов заявил, что опытнее него руководителя в стране нет. Он призвал другие партии поддержать его и намекнул на возможность формирования технократического правительства меньшинства, которое руководило бы страной по крайней мере до победы над коронавирусом. Если же Борисову не удастся уговорить большинство депутатов проголосовать за такое правительство, право на попытку сформировать кабинет перейдет партии "Есть такой народ" и Слави Трифонову.

Трифонов уже заявил, что сформирует правительство с двумя другими партиями, выросшими во время прошлогодних протестов: либеральной Демократической Болгарией во главе с Христо Ивановым и партией "Вставай! Мафия - вон" бывшего омбудсмена Майи Маноловой.

Но и у этих трех партий вместе нет большинства в 240-местном парламенте, и им понадобится поддержка какой-либо из оставшихся двух партий: Болгарской социалистической партии и партии турецкого и других меньшинств Движение за права и свободы.

Оппоненты Бойко Борисова обвиняют его правительство и связанных с ним олигархов не только в коррупции, но и в том, что они взяли под контроль большую часть прессы в стране. Это отметили и работавшие на болгарских выборах наблюдатели от ОБСЕ. "Выборы были конкурентными, но массированное использование ресурсов государства дало правящей партии значительное преимущество [...] В прессе не хватало аналитических материалов, освещение предвыборной кампании было ограниченным, что повлияло на возможности избирателей сделать осознанный выбор", - говорится в предварительном отчете миссии ОБСЕ.

"Репортеры без границ" в своем индексе свободы прессы помещают Болгарию на неприличное для европейской страны 111-е место: по их оценке, власти Болгарии давят на независимых журналистов, а лояльным изданиям помогают деньгами из фондов Евросоюза.

Кроме того, Болгария - самая бедная страна Евросоюза: ВВП на душу населения в ней в 2019 году составил около 9500 долларов (при среднем по ЕС показателе больше 24 тысяч). В мировом "Индексе восприятия коррупции" Transparency International Болгария - тоже последняя среди стран ЕС и занимает 74-е место из 180.