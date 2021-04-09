Граждане Великобритании несут цветы к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку в память скончавшегося супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа. Власти призвали этого не делать, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".

"Несмотря на то, что это чрезвычайно трудное время для многих, мы просим общественность не собираться у королевских резиденций и продолжать придерживаться советов органов здравоохранения, в том числе избегать собраний большими группами и минимизировать количество поездок", - сказал пресс-секретарь секретариата кабинета министров.

Королевская семья попросила подданных сделать пожертвование в благотворительную организацию вместо покупки букета. Выразить скорбь и поддержку семье принца Филиппа все желающие также могут, написав в онлайн-книгу соболезнований. Как гласит пояснение, семья получит подборку соболезнований.

Принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия. В этом году ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он находился в больницах почти месяц. Это был самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован. После этого, он был выписан и оставался в Виндзоре.

Принцу Филиппу 10 июня должно было исполниться 100 лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшившееся здоровье.