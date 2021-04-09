Один из самых состоятельных людей Великобритании убит на территории своего поместья на юго-западе Англии. Нападение на 83-летнего владельца гостиниц Ричарда Саттона было совершено 7 апреля вечером в его доме недалеко от города Гилленгем в графстве Дорсет.

Полиция, прибывшая на место преступления после звонка одного из соседей, обнаружила Ричарда Саттона с ножевым ранением. Такое же ранение получила находившаяся в доме женщина, предположительно, супруга предпринимателя, передает BBC. Она была доставлена на вертолете в больницу Бристоля, ее состояние оценивается как критическое.

The Guardian уточняет, что пострадавшая - 65-летняя Энн Шрайбер, которая работает частным врачом-физиотерапевтом.

В связи с нападением полиция задержала 34-летнего мужчину из Гилленгема, который был знаком с жертвой. Подозреваемый в убийстве выехал из поместья Саттона на автомобиле Range Rover в направлении Лондона. Полицейские отслеживали машину на протяжении почти 200 км и задержали мужчину уже в Лондоне. Подозреваемый в убийстве был доставлен в больницу с ранениями, которые не представляют угрозы для жизни, передает ТАСС.

Ричард Саттон с состоянием в 301 млн фунтов стерлингов (415 млн долларов) занимал 435-е место в списке самых богатых людей Великобритании, который традиционно публикует газета The Sunday Times. Ему принадлежали несколько отелей, в том числе пятизвездочные Sheraton Grand и Ateneum на улице Парк-лейн в Лондоне, а также фермерские хозяйства. Саттон - потомственный дворянин и носил титул баронета.