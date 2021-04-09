Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 715 млрд Пентагону. Об этом, как сообщает "Интерфакс", сказано в президентском проекте бюджета на 2022 финансовый год.

В администрации Байдена поясняют, что такое финансирование Пентагона позволит решать задачи "по сдерживанию Китая", а также - "по сдерживанию дестабилизирующего поведения России".

"Запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе со стороны Китая, а также сдерживать дестабилизирующее поведение России. Используя Тихоокеанскую инициативу сдерживания и работая вместе с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и с НАТО, министерство обороны обеспечит создание у Соединенных Штатов концепций, возможностей и позиций, необходимых для решения этих проблем", - отмечает Белый дом.

Среди прочих целей финансирования Пентагона - поддержка оборонных исследований и развития, оптимизация военного судостроения США, модернизация сил ядерного сдерживания.

Кроме того, по данным документа, такая помощь Пентагону обеспечит готовность, содействует "устойчивости к изменениям климата и энергетической эффективности", а также будет способствовать борьбе с "возникающими биологическими угрозами" и "выполнит обязательство Америки перед семьями военнослужащих".

Комментируя предложения по расходам в сферах, не связанных с Пентагоном, администрация Байдена указывает, что в 2022 финансовом году рассчитывает на "значительное увеличение ресурсов для укрепления и защиты демократий во всем мире, продвижения прав человека, борьбы с коррупцией и противостояния авторитаризму".

Администрация бывшего президента Дональда Трампа хотела выделить на 2022 год на оборону 722 млрд долларов, напоминает Bloomberg. С 2017 года, когда Трамп вступил в должность, расходы на оборону постоянно возрастали.

В 2017 финансовом году Пентагон, согласно законопроекту об оборонной политике, подписанному предшественником Трампа на посту президента США Бараком Обамой, получил 611 млрд долларов. Из них 3,4 млрд были направлены на "сдерживание России". Объем военных расходов США в 2018 финансовом году, т.е. уже при Трампе, составлял 700 млрд, оборонный бюджет в 2019 году вырос до 716 млрд, в 2020 году на военные цели было выделено уже 738 млрд, а оборонные расходы на 2021 год возросли до 740,5 млрд долларов.