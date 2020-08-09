По состоянию на 16:00 на выборах президента Белоруссии проголосовали 73,4% избирателей, сообщил заместитель председателя ЦИК республики Вадим Ипатов, передает "Интерфакс" . По информации комиссии, в Минске явка составила 58,79%, в Брестской области - 75,11%, Витебской - 75,05%, Гомельской - 81,87%, Гродненской - 75,66%, Минской - 72,3%, Могилевской - 80,29%.

Ипатов напомнил, что на части избирательных участков, которые находятся в санаториях, лечебных учреждениях, воинских частях, голосование уже закончилось. Там приступили к подсчету голосов.

Он отметил также особенности обработки голосов с участков, которые находятся за рубежом, с учетом разницы часовых поясов. "В этой связи данные по голосованию на избирательных участках, которые находятся за рубежом, ЦИК получит завтра к 15 часам. Они будут включены в общий итоговый отчет, который будет утверждаться Центризбиркомом", - уточнил Ипатов.На части избирательных участков, которые находятся в санаториях, лечебных учреждениях, воинских частях, голосование уже закончилось. Там приступили к подсчету голосов.В Москве перед посольством Белоруссии выстроилась длинная очередь желающих проголосовать на президентских выборах. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуров. Он добавил, что голосование проходит в спокойной обстановке, никаких инцидентов зафиксировано не было.Очевидцы твкже сообщают об огромной очереди и в Санкт-Петербурге перед отделением посольства Белоруссии.Сайт tut.by сообщает, что похожая ситуация с очередями наблюдается в некоторых европейских городах, в том числе в Варшаве и Гааге.Центризбирком Белоруссии не намеревается продлевать время голосования на президентских выборах в стране из-за выстроившихся на участки очередей, заявила в воскресенье председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, сообшает ТАСС.

"Продлевать срок голосования нельзя", - сказала она, комментируя ситуацию на выборах. Ермошина заявила, что оппозиция устраивает провокацию, создавая очереди на избирательные участки. "Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы", - приводит ее комментарий ситуации с очередями на избирательных участках БелТА.

Ермошина добавила, что некоторые участники голосования занимают на долгое время кабинки, портят бюллетени и долго добиваются выдачи новых. "Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди", - добавила она.

По ее словам, те, кто действует таким образом, провокаторы, участники митингов протеста.Ранее в воскресенье ЦИК республики уже признал выборы состоявшимися.