Федеральное бюро расследований выясняет, планировали ли участники штурма Капитолия в Вашингтоне убивать законодателей или брать заложников, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

ФБР в частности интересуется мотивами людей, у которых было при себе оружие и другие предметы, "вызывающие предположения о намерении причинить физический вред". У некоторых участников штурма, попавших на камеры, в руках были связки пластиковых стяжек, которые нередко используются в качестве наручников.

По словам источника газеты в силовых структурах США, правоохранители не рассматривают штурм здания Конгресса как "глобальный преступный сговор", но намерены выяснить, как демонстранты намеревались применить эти стяжки. ФБР не исключает, что среди участников штурма были действующие или отставные военнослужащие либо сотрудники правоохранительных органов.

Как пишет New Yorker, одним из участников беспорядков, одетым в боевой шлем и бронежилет и держащим пучок пластиковых стяжек, был подполковник ВВС в отставке из Техаса, ветеран боевых действий Ларри Рендалл Брок - младший. Мужчина заявил изданию, что приехал в Вашингтон на "мирную демонстрацию", а свою экипировку объяснил мерами предосторожности, назвав потенциальными агрессорами представителей движений "Антифа" и Black Lives Matter. Пластиковые стяжки, по словам Брока, он нашел на полу.

В пятницу прокуратура объявила об аресте жителя Арканзаса Ричарда Барнетта, закинувшего ноги на стол в офисе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Офис шерифа округа Бентон в Арканзасе подтвердил ABC News, что Барнетт уже однажды арестовывался за неявку в суд, но не предоставил более подробной информации.

По данным телеканала, в числе арестованных также оказался житель Флориды Майкл Курцио, который отсидел восемь лет в тюрьме за попытку убийства первой степени и вышел на свободу в феврале 2019 года.

После штурма Капитолия в соцсетях распространялись теории о том, что бунт был организован левыми активистами, маскирующимися под сторонников действующего президента США Дональда Трампа, однако исполняющий обязанности главного прокурора США в округе Колумбия Кен Коль заявил, что никаких подтверждений этому не обнаружено.