ВСЕ ФОТО Ракетный крейсер ВМС США USS Monterey задержал в северной части Аравийского моря судно, на борту которого находилась партия современного оружия российского и китайского производства

U.S. 5th Fleet / Twitter Незаконный груз перевозило судно без опознавательных знаков, которое было досмотрено американцами 6 и 7 мая

U.S. 5th Fleet / Twitter В Twitter ВМС США опубликовали фотографии груза, конфискованного и разложенного после досмотра на палубе

U.S. 5th Fleet / Twitter

Ракетный крейсер ВМС США USS Monterey задержал в северной части Аравийского моря судно, на борту которого находилась партия современного оружия российского и китайского производства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу пресс-службой ВМС Центрального командования американских вооруженных сил, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.

Незаконный груз перевозило судно без опознавательных знаков, которое было досмотрено американцами 6 и 7 мая. "Тайник с оружием включал десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок "Тип-56" и сотни пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов", - приводит ТАСС сообщение ВМС США.

На борту также были найдены современные оптические прицелы.

Американские военные устанавливают, куда именно направлялось судно, и откуда оно вышло. Его экипаж после допроса отпустили.

В Twitter ВМС США опубликовали фотографии груза, конфискованного и разложенного после досмотра на палубе.