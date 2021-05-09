Александр Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе президента, данные которой цитирует ТАСС.

"Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", - отметили в президентской пресс-службе.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению. При наделении Совбеза соответствующими полномочиями основным вопросом будет вопрос проведения выборов и Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. Документ вступает в силу с момента его подписания.

О подготовке декрета Лукашенко сообщил 24 апреля. Тогда глава государства заявил, что решение о необходимости издания подобного декрета было принято им в связи с попытками дестабилизации ситуации в стране, подготовкой государственного переворота и покушения на президента республики.

17 апреля глава Белоруссии заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение, якобы одобренное высшим политическим руководством США. ФСБ РФ в тот же день сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая. Белорусская оппозиция сочла заявления о попытке госпереворота провокацией российских и белорусских спецслужб, тогда как в Белом доме заявление Лукашенко о планах властей США совершить на него покушение назвали безосновательным.

Позднее Лукашенко заявил, что фигуранты дела о госперевороте разработали несколько сценариев его устранения. Первый сценарий предусматривал устранение президента на параде 9 мая, второй предполагал нападение на президентский кортеж, а по третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента. После госпереворота оппозиция собиралась просить ввести в Белоруссию войска НАТО, а сами мятежники якобы рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ, после чего началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна". После этого, по словам президента, Минск должны были отключить от системы энергоснабжения.