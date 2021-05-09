В столице Афганистана в результате теракта, совершенного в субботу вечером рядом со школой для девочек, погибли десятки людей. Большинство из них - школьницы

Фото: euronews / YouTube Ситуация в Афганистане накаляется на фоне вывода войск США и НАТО, который начался неделю назад. Этот процесс планируется завершить к 11 сентября

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В столице Афганистана в результате теракта, совершенного в субботу вечером рядом со школой для девочек, погибли десятки людей. Большинство из них - школьницы.

Сначала перед учебным заведением в шиитском районе Дашт-э-Барчи взорвалась заминированная машина. Когда ученицы в панике стали убегать, произошло еще два взрыва. Афганские власти сообщают о 58 погибших. При этом очевидец рассказал Reuters, что почти все жертвы - школьницы. Многим из них было 11-15 лет, пишет "Коммерсант". Также при взрывах погибли семь или восемь взрослых. Еще 150 человек получили ранения.

Город в момент взрывов был оживлен: люди отправились за покупками, готовясь отмечать на следующей неделе мусульманский праздник разговения Ид аль-Фитр.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в этом "Талибан"*, но представители организации отрицают свою причастность к взрывам. Представитель талибов* подчеркнул, что они "осуждают любые нападения на мирных афганцев".

Reuters также отмечает, что в прошедшие годы шииты подвергались атакам

Дашт-э-Барчи - район на западе Кабула, в основном населенный шиитами-хазарейцами. Ранее это район часто становился объектом нападений со стороны группировки "Исламское государство"*, созданной суннитами. Около года назад нападение было совершено на местную больницу, в результате погибли 24 человека, среди которых - женщины и дети, в том числе младенцы, пишет Русская служба BBC.

Семьи погибших 8 мая обвиняют афганское правительство и западные державы в неспособности положить конец насилию.

Ситуация в Афганистане накаляется на фоне вывода войск США и НАТО, который начался неделю назад. Этот процесс планируется завершить к 11 сентября.