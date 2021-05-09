Национальная полиция Украины возбудила несколько уголовных дел в связи с использованием запрещенной в стране "коммунистической символики" во время праздничных мероприятий 8 и 9 мая

Поліція Миколаївської області / Facebook

Национальная полиция Украины возбудила несколько уголовных дел в связи с использованием запрещенной в стране "коммунистической символики" во время праздничных мероприятий 8 и 9 мая. Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич сообщил о возбуждении как минимум трех уголовных дел.

"В Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. В Житомирской области на территории ООО "Автомир" на флагштоке одним из работников был размещен флаг красного цвета с коммунистической символикой. В Запорожье возле памятника Воинам-автомобилистам неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью "Полк победы 1941-1945". По всем событиям полицией возбуждены уголовные производства", - приводит слова Фацевича сайт МВД Украины. Виновным, по украинским законам, грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне полиция Украины предупредила граждан и гостей страны об уголовной и административной ответственности за использование запрещенной символики. При этом чистое красное полотнище без дополнительных изображений не считается символом коммунизма.

В Киеве, как сообщает издание "Страна.ua", полиция проверяет всех желающих возложить цветы к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, на наличие "коммунистической символики". Один из радикальных активистов начал зиговать перед ветераном войны. Полиция составила на него административный протокол. Сам нарушитель назвал себя представителем "правой молодежи".

Борьба с советскими флагами ведется в рамках закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду коммунистической символики. Он действует на Украине с мая 2015 года. Он предусматривает демонтаж памятников советским государственным деятелям, переименование топографических объектов, названных в их честь.