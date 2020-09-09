О стремлении болгарских властей скрыть правду объявил в эфире телеканала bTV бывший министр обороны Болгарии, а ныне эксперт в области национальной безопасности Бойко Ноев

bTV Эмилиан Гебрев

Boyko Borissov / YouTube

Власти Болгарии скрывают информацию по делу торговца оружием Эмилиана Гебрева, на жизнь которого было совершено покушение с использованием, предположительно, боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". К этому преступлению оказались причастны российские спецслужбы. Они же, как утверждают британские следователи, организовали химатаку в Солсбери, где в 2018 году был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

О стремлении болгарских властей скрыть правду объявил в эфире телеканала bTV бывший министр обороны Болгарии, а ныне эксперт в области национальной безопасности Бойко Ноев. Он напомнил, что Гебрев направил открытое письмо премьер-министру Бойко Борисову и генеральному прокурору Ивану Гешеву с копией послам стран ЕС в Болгарии, в котором потребовал, чтобы история с двойной попыткой его отравления в 2015 году была поднята в ходе дискуссии по теме использования Россией сверхсекретного химоружия, которая идет в ЕС и НАТО. Гебрев недавно сообщал прессе, что симптомы его отравления были схожи с теми, которые наблюдались у лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Сам Емельян Гебрев не смог получить результаты своих анализов из лаборатории финляндского Института по проверке выполнения Конвенции о запрещении химического оружия (VERIFIN). По информации The Insider и Bellingcat, лаборатория не смогла ни вернуть их, ни объяснить, куда они исчезли. Ранее VERIFIN обнаружила в образцах Гебрева следы двух органофосфатов - боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия. К этой же группе фосфорорганических соединений было впоследствии отнесено вещество, которым пытались убить Скрипалей.

Бойко Ноев считает, что следственным органам в Болгарии не дали возможности выяснить правду об отравлении оружейного бизнесмена, а расследование было остановлено "по договоренности с Россией", пишет "Новая газета".

Bellingcat, The Insider и Der Spiegel рассказывали о восьми сотрудниках Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ), которые могут быть причастны к покушению на Гебрева. "Если бы это дело было доведено до конца, оно указало бы на ту мафию, против которой люди протестуют на площадях", - заявил Ноев.

Участники массовых выступлений по всей Болгарии уже третий месяц требуют отставки правительства и генерального прокурора. Протесты начались с призыва президента Болгарии Румена Радева "изгнать мафию" из исполнительной власти.

Болгария, утверждает Ноев, отказалась от помощи Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО); прокуратура и МИД сделали все возможное, чтобы не использовать технические ресурсы ОЗХО.

"Вероятно, все еще существуют вещественные доказательства, которые скрыты от следствия, - сказал Ноев, - Человек Кремля в Болгарии - сам болгарский премьер-министр".

Выпускник МГИМО Бойко Ноев занимал должность министра обороны Болгарии дважды - в 1999-1995 и 1999-2001 гг. В 1996-1999 гг. он руководил постоянной дипломатической миссией Болгарии при НАТО в Брюсселе.

Болгарский "полигон" для "Новичка"

Владелец оружейной компании Emco Емельян Гебрев был отравлен в первый раз 28 апреля 2015 года. В тот день около 11:00 он припарковал свой автомобиль Nissan GTR и поднялся в офис. В течение следующих двух часов свои автомобили в том же гараже припарковали директор по производству Emco Валентин Тахчиев и личный водитель Гебрева Олег Лазаров.

В 13:58 камеры наблюдения зафиксировали присутствие на парковке человека в войлочной рубашке и черных перчатках, который что-то держит в руке: по мнению следствия, этим человеком был один из соучастников отравления в Солсбери Денис Сергеев. Сначала он подошел к автомобилю Toyota Land Cruiser Валентина Тахчиева и задержался рядом с ним на несколько секунд. Затем он повернул к Nissan GTR Гебрева, который был припаркован рядом с Toyota, и тоже задержался там на несколько секунд. Какое-то время спустя личный водитель забрал Емельяна Гебрева на деловую встречу, во время которой он почувствовал себя плохо и впал в кому. Также были госпитализированы со схожими симптомами отравления сын Емельяна Гебрева Христо и директор по производству Emco Валентин Тахчиев.

Врачи пришли к выводу, что Гебрев был отравлен, однако определить состав яда не смогли. Через месяц Гебрева выписали из больницы, но спустя еще месяц он снова был госпитализирован с признаками отравления. Предполагается, что он пережил второе покушение.

По официальным данным болгарской прокуратуры, для расправы над бизнесменом злоумышленники использовали опасное фосфорорганическое вещество (именно к этой группе веществ относится и "Новичок"). В попытке убийства обвинили трех россиян, которых считают сотрудниками ГРУ (Главное разведывательное управление, ныне Главное управление Генштаба ВС РФ). Поводом для отравления считают причастность Гебрева к поставкам оружия в Грузию, Сирию и на Украину.

В марте 2018 года из-за "Новичка" разразился международный скандал. Тогда в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Им тоже удалось выжить. Однако контейнер с ядом, замаскированный под флакон духов, спустя несколько недель случайно попал в руки гражданки Великобритании. В итоге она скончалась от последствий отравления. Предположительно, убийцы перепутали мусорный бачок с ящиком для пожертвований, где контейнер с ядом и нашла женщина.

Как полагают британские следователи, в покушении на Скрипалей принимали участие сотрудники ГРУ. По данным авторов журналистских расследований , в подчинении у офицера ГРУ Дениса Сергеева находились разведчики Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

После "заграничных опытов", которые обернулись для Москвы очередной волной санкций, "Новичок" "всплыл" уже в России. 20 августа 2020 года на борту самолета, летевшего из Томска в Москву, резко ухудшилось состояние здоровья лидера оппозиции и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его госпитализировали в состоянии комы в больницу в Омске, а спустя два дня на фоне международного скандала власти выдали разрешение на транспортировку пострадавшего в берлинскую клинику Charite. В ходе дальнейших исследований экспертам военной лаборатории в Германии удалось найти в образцах Навального следы яда из группы "Новичок".