Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о "попытке захвата власти". Как сообщила РИА "Новости" ее адвокат Людмила Казак, Колесникова стала первой из белорусских оппозиционных лидеров в этом статусе.

На уточняющий вопрос Казак добавила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому делу Координационного совета, возбужденному по статье о попытке захвата власти. Ранее она проходила по нему в качестве свидетеля. На сколько задержана Колесникова, пока не известно. "С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило", - сообщила адвокат Tut.by.

Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Очевидица рассказала, что ее посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Вслед за ней исчезли пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

Утром 8 сентября белорусские госСМИ и провластные Telegram-каналы сообщили, что Родненков и Кравцов уехали из Белоруссии на Украину, причем при прохождении одного из КПП на границе якобы пытались устроить "прорыв" и сбили пограничника, а Колесникову выпихнули из автомобиля, после чего она была задержана. Погранкомитет Белоруссии сначала сообщал, что на Украину выехали все трое оппозиционеров, но потом повторил версию СМИ и телеграм-каналов.

Вечером 8 сентября Кравцов и Родненков в ходе пресс-конференции в Киеве подробно рассказали о своем задержании и операции по их выдворению из Белоруссии. Обоих перевозили из одного ведомства в другое, Кравцову угрожали возбуждением уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями, если он откажется "принимать тот вариант, в котором заинтересованы сотрудники" спецслужб.

По словам оппозиционеров, силовики придумали операцию по принудительному выдворению Колесниковой ради "деэскалации" ситуации в стране. На белорусском пункте пропуска в автомобиле Кравцова вместо Колесниковой и Родненкова находились сотрудники спецслужб, предъявившие их документы пограничнику. Колесникову и Родненкова планировалось подсадить на нейтральной полосе, но Мария оказала сопротивление, порвала свой паспорт и смогла выбраться из машины, куда ее насильно посадили, через заднее окно.

После этого Кравцова и Родненкова попытались задержать повторно, заблокировав дорогу, но Кравцов смог объехать заслон по обочине и благополучно добраться до украинского пункта пропуска, несмотря на погоню.

По словам Родненкова, спецслужбы заготовили для них целый набор документов для пересечения границы: тест на коронавирус (который сами оппозиционеры не сдавали), медицинскую страховку, разрешение на временное проживание на Украине, билеты для Кравцова и Родненкова в Турцию, а для Колесниковой - в Вену и оттуда - в Мюнхен. 9 сентября в квартире Марии Колесниковой прошел обыск. Впоследствии стало известно, что она арестована и находится в минском СИЗО N1 на улице Володарского.