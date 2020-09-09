Норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гйедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом он заявил телекомпании Fox.

По его мнению, Трамп достоин этой награды за его роль в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. "Это очень важный регион. И все усилия, которые привели к миру в нем, должны быть отмечены Нобелевской премией мира, включая [вручение ее] Дональду Трампу", - отметил Тюбринг-Гйедде.

Он заявил, что в деле установления мира между народами Трамп сделал больше, чем большинство других номинантов. "Поскольку ожидается, что другие страны Ближнего Востока пойдут по стопам ОАЭ, это соглашение может изменить правила игры, превратив Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания", - заявил он в письме в адрес Нобелевского комитета.

В письме также упоминалась ключевая роль президента в содействии контактам между сторонами в других затяжных конфликтах, таких как пограничный спор Кашмира между Индией и Пакистаном и конфликт между Северной и Южной Кореей, а также в вопросе ядерного потенциала Северной Кореи.

Тюбринг-Гйедде также похвалил Трампа за вывод большого количества войск с Ближнего Востока. По его словам, Трамп прервал 39-летнюю традицию американских президентов, которые либо начинают войну, либо вовлекают Соединенные Штаты в международный вооруженный конфликт. "Последним президентом, который этого не сделал, был лауреат Премии мира Джимми Картер", - написал он.

13 августа этого года Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

В 2018 году депутаты норвежской Партии прогресса выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в решение проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове. Тогда же о том, что Трамп достоин Нобелевской премии мира, заявили президент Южной Кореи Мун Чже Ин и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Однако тогда Трамп не получил этой награды, в том числе и потому, что крайний срок выдвижения на премию к тому моменту истек.