Ливанское правительство, против которого в последние дни проходили массовые акции протеста, решило подать в отставку, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана.

По его словам, премьер-министр Хасан Диаб позже в понедельник официально проинформирует об этом решении президента страны Мишеля Ауна, передает "Интерфакс".

Ранее в понедельник сообщалось, что четверо ливанских министров подали в отставку на фоне протестов: министр юстиции Мари-Клод Наджем, министр информации Манал Абдель Самад, глава министерства по вопросам окружающей среды Дамианос Каттар и министр финансов Гази Вазни.

В конце прошлой недели в Бейруте демонстранты призывали правительство уйти в отставку. Протестующие также выражали желание, чтобы Ливан взяла под свой контроль ООН. По их мнению, именно власти несут ответственность за взрывы, произошедшие ранее в августе в порту Бейрута, так как не обеспечили правильные условия хранения там груза нитрата аммония.

Протестующие взяли штурмом здания министерства экономики и МИД. В ходе столкновений с демонстрантами полиция и военные применяли боевые патроны. Несколько сотен человек получили ранения.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, в результате катастрофы погибли около двухсот человек, примерно 6 тысяч пострадали.

Взрывной волной было разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре. 300 тысяч жителей Бейрута лишились крова. Материальный ущерб может достигать 15 миллиардов долларов.

После взрыва в рамках начатого расследования задержаны 20 человек, в том числе начальник порта, глава таможенной службы и его предшественник. Также были допрошены два бывших министра.

9 августа мировые лидеры и международные организации пообещали предоставить Ливану гуманитарную помощь в размере 300 млн долларов, однако это произойдет только в том случае, если власти Ливана начнут политические и экономические реформы, проведение которых требует общество.

Правительство Хасана Диаба было сформировано после того, как кабинет его предшественника Саада Харири ушел в отставку в октябре 2019 года после акций протеста. На формирование нового кабинета, состав которого удовлетворял радикальную исламскую группировку "Хизболла", ушли месяцы. Эта группировка фактически контролирует руководство страны и опирается на поддержку Ирана.

Между тем в Тегеране выражают беспокойство в связи с тем, что под предлогом оказания помощи Ливану западные страны якобы усиливают свое влияние, преследуя корыстные интересы.