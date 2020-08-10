Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Adam Guz/KPRM / Flickr Александр Лукашенко на избирательном участке, 9 августа 2020 года

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте польского правительства.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. <...> После президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа 2020 года, власти использовали силу против своих граждан, которые добиваются перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда - инициатива главы польского правительства о том, чтобы этим вопросом занялся Европейский совет", - указано в сообщении.

Из зарубежных лидеров Александра Лукашенко поздравили с переизбранием председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин. Последний выразил надежду, что деятельность Лукашенко будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений между двумя странами. Также Путин заявил, что рассчитывает на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также укрепления военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. "Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - заключил Путин.

Ранее белорусский ЦИК обнародовал предварительные итоги президентских выборов 9 августа: за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, ключевой оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 9,9%. Графу "против всех" выбрали 6,02% избирателей. Остальные кандидаты, согласно данным ЦИК, набрали менее двух процентов голосов.

Итоги выборов привели к масштабным акциям протеста в городах Белоруссии, включая Минск, правоохранители задержали как минимум 213 человек. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках в стране и насилии в отношении сотрудников милиции. Как сообщил глава правоохранительной структуры Иван Носкевич, во время акций протеста пострадали десятки силовиков. Много пострадавших есть и среди протестующих, против которых милиция применяла водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. При этом в нескольких городах ОМОН сложил щиты и не разгонял народ.