Работа трубопровода Colonial Pipeline, остановленного из-за кибератаки 7 мая, еще не восстановлена. 10 мая министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации

chapstickaddict / Flickr По данным СМИ, атака на Colonial Pipeline велась с применением программы-вымогателя, которая шифрует файлы, а затем требует денег за восстановление доступа

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Работа трубопровода Colonial Pipeline, остановленного из-за кибератаки 7 мая, еще не восстановлена. 10 мая министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации, передает "Интерфакс".

"Аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что отразилось на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов", - заявило ведомство.

Инцидент вынудил Белый дом в выходные сформировать межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, заявил официальный представитель Белого дома.

Министр торговли Джина Раймондо сообщила, что Вашингтон работает над тем, чтобы избежать более серьезных перебоев с поставками топлива и помочь как можно быстрее перезапустить трубопроводную сеть.

Речь идет о крупном топливопроводе, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США - в штаты Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Миссисипи и др. По мнению аналитиков, на восстановление может уйти несколько дней. Пока заработали только некоторые мелкие линии между терминалами и пунктами доставки, но основные трубопроводы остаются отключенными.

По данным СМИ, атака на Colonial Pipeline велась с применением программы-вымогателя, которая шифрует файлы, а затем требует денег за восстановление доступа. Хакерам, предположительно, удалось похитить большое количество данных, прежде чем заблокировать компьютеры с помощью программ-вымогателей и потребовать оплаты. Сумма запрошенного выкупа пока неизвестна, размер утечки оценивается в 100 Гб.

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники передает, что за хакерской атакой стоит группировка DarkSide, в которую, как считается, входят хакеры из Восточной Европы. Она действует с августа 2020 года.

Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP отмечает, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве. По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

DarkSide связана с Россией, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника.

Оператор трубопровода не сообщает, когда сможет возобновить поставки топлива. Остановка из-за хакерской атаки крупнейшего на Восточном побережье США трубопровода может привести к росту цен на бензин. 7 мая бензин в США в среднем стоил 2,96 доллара за галлон (чуть меньше 4 л). Агентство Bloomberg предполагает, что к концу мая, когда начинается традиционный летний сезон вождения, цены могут превзойти уровень 3 доллара за галлон, чего не наблюдалось с октября 2014 года.

По данным Reuters, Colonial Pipeline обеспечивает поставки горючего (бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута) с НПЗ на побережье Мексиканского залива. Он прокачивает по своей системе по 100 млн галлонов топлива в сутки, что составляет 45% всего горючего, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 млн американцев.

Длина трубопроводов компании достигает 8,8 тыс. км, что делает ее одним из крупнейших операторов прокачки нефтепродуктов в стране.