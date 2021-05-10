Три леопарда сбежали из сафари-парка в Ханчжоу (провинция Чжэцзян на востоке Китая), но руководство парка предупредило местных жителей только несколько дней спустя

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Три леопарда сбежали из сафари-парка в Ханчжоу (провинция Чжэцзян на востоке Китая), но руководство парка предупредило местных жителей только несколько дней спустя, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету Global Times.

По данным канала, деревенские жители заметили леопардов еще 1 мая и сообщили об этом в полицию, но сам парк не объявлял об инциденте вплоть до 9 мая.

Двоих беглецов удалось поймать в субботу, третьего нашли с помощью дрона, но, когда спасатели приблизились к животному, оно убежало. Поиски продолжаются.

В субботу вечером руководство сафари-парка извинилось за то, что не сообщило о сбежавших леопардах. "Мы исходили из того, что молодые леопарды достаточно слабы и не представляют большой опасности, поэтому решили не объявлять о побеге, чтобы не провоцировать панику", - приводит газета выдержку из обращения.

Действия руководителей сафари-парка вызвали шквал критики. Пока неизвестно, как леопардам удалось сбежать.