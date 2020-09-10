В морском порту Бейрута вспыхнул новый сильный пожар В морском порту Бейрута вспыхнул новый сильный пожар
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В морском порту Бейрута вспыхнул новый сильный пожар
Tamara Rasamny / twitter.com
 
 
 
В морском порту Бейрута вспыхнул новый сильный пожар
Tamara Rasamny / twitter.com
 
 
 
В морском порту Бейрута вспыхнул новый сильный пожар
Tamara Rasamny / twitter.com
 
 
 
В морском порту Бейрута вспыхнул новый сильный пожар
Tamara Rasamny / twitter.com

На территории порта Бейрута, где в начале августа произошел взрыв, начался сильный пожар. Как сообщает РИА "Новости", столб густого черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани.

По словам гендиректора ливанского красного креста, пожар возник в результате поджога мусора в порту. Ливанские СМИ также утверждают, что пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free. Информации о пострадавших нет.

По сведениям очевидцев, которые приводит Daily Storm, пожар вспыхнул неподалеку от того места, где месяц назад произошел взрыв, пламя охватывает руины старых складов. Рабочие в спешке покидают порт, на месте работают спасатели и военные.

Гендиректор ливанского Красного Креста заявил телеканалу OTV, что причиной инцидента стал поджог мусора в порту. По данным Al Arabiya, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов.





4 августа в портовой зоне Бейрута прогремела серия мощных взрывов, от которых погибли около двухсот человек, примерно 6 тысяч пострадали. Взрывной волной было разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери, повреждено здание международного аэропорта. Причиной взрыва, по данным властей, стало ненадлежащее хранение груза аммиачной селитры.

После взрыва в рамках начатого расследования были задержаны 20 человек, в том числе начальник порта, глава таможенной службы и его предшественник. Также были допрошены два бывших министра. Инцидент спровоцировал массовые акции протеста в Бейруте, после которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.