На территории порта Бейрута, где в начале августа произошел взрыв, начался сильный пожар. Как сообщает РИА "Новости", столб густого черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани.

По словам гендиректора ливанского красного креста, пожар возник в результате поджога мусора в порту. Ливанские СМИ также утверждают, что пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free. Информации о пострадавших нет.

По сведениям очевидцев, которые приводит Daily Storm, пожар вспыхнул неподалеку от того места, где месяц назад произошел взрыв, пламя охватывает руины старых складов. Рабочие в спешке покидают порт, на месте работают спасатели и военные.

Гендиректор ливанского Красного Креста заявил телеканалу OTV, что причиной инцидента стал поджог мусора в порту. По данным Al Arabiya, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов.

The fire is around the Port area. I'm pacing around the house figuring where the best place to take shelter is. So much for a safe country. So much for an investigation. #Lebanon #BeirutExplosion pic.twitter.com/Ba8dfbpJYW— Tamara Rasamny تمارا رسامني (@tamararasamny) September 10, 2020

This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB— Grave Jones (@gravejonesmusic) September 10, 2020

4 августа в портовой зоне Бейрута прогремела серия мощных взрывов, от которых погибли около двухсот человек, примерно 6 тысяч пострадали. Взрывной волной было разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери, повреждено здание международного аэропорта. Причиной взрыва, по данным властей, стало ненадлежащее хранение груза аммиачной селитры.

После взрыва в рамках начатого расследования были задержаны 20 человек, в том числе начальник порта, глава таможенной службы и его предшественник. Также были допрошены два бывших министра. Инцидент спровоцировал массовые акции протеста в Бейруте, после которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.