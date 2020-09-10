Андрей Богдан дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы Богдан, в частности, рассказал о невыполненных обещаниях Украины, данных Путину, о встречах сотрудников офиса президента с Петром Порошенко и о том, кто имеет наибольшее влияние на Владимира Зеленского

Дмитрий Гордон / YouTube Владимир Зеленский

Фото с сайта президента Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает на допрос бывшего руководителя офиса президента Андрея Богдана. Его будут допрашивать в качестве свидетеля, сообщает пресс-служба ГБР.Следователей заинтересовала информация, которую Богдан обнародовал во время интервью. Он заявил о наличии договоренностей с российскими чиновниками в вопросе статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и других.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР уже направили повестку о вызове по адресу регистрации бывшего чиновника, пишет 112.ua.

Ранее Андрей Богдан дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы Богдан, в частности, рассказал о невыполненных обещаниях Украины, данных Путину, о встречах сотрудников офиса президента с Петром Порошенко и о том, кто имеет наибольшее влияние на Владимира Зеленского.

Гордон, в частности, спросил Богдана о 13 пунктах, которые якобы пообещал выполнить нынешний глава офиса президента Андрей Ермак россиянам. "Я не видел этого документа, но среди дипломатов и (сотрудников) спецслужб многократно встречал упоминание о нем, - ответил Богдан. - Там то ли 12, то ли 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это некий алгоритм действий: мы вам корабли - вы нам воду в Крым, мы вам пленных - вы нам прямое авиасообщение, мы вам 3 миллиарда долларов по решению суда - а вы нам... что-то. Это утопия. Я точно знаю: в этом перечне предусматривалось увольнение всех прозападных политиков".

А на вопрос о вероятности получения денежной компенсации за Крым Богдан сказал, что украинское руководство проявляет в этом случае детскую наивность и желание получить от России финансовую помощь на развитие Украины.

Андрей Богдан также утверждал, что задержания "вагнеровцев" в Минске - это провал операции украинских спецслужб. По его словам, силовики, в том числе сотрудники Главного управления разведки Минобороны, совместно с представителями США готовили операцию по выманиванию пророссийских боевиков на территорию Украины и последующему их захвату: они должны были лететь в Стамбул через Минск, а по пути приземлиться на Украине.

При подготовке операции были созданы подставные структуры в Венесуэле, которые действительно занимались охранной деятельностью, пишет Tut.by. Они и занялись вербовкой пророссийских ополченцев. "Какие-то люди уже туда поехали работать на какие-то конкретные (нефтяные. - Прим. NEWSru.com) вышки. Они им платили там реальные деньги, они реально там охраняли эти вышки. То есть это не просто какая-то там, сказка, а кто-то если оттуда проверял: "Так, а вы там, да? То есть тут вы работаете, да?"- "Да, зарплату получаем, все…", - пояснил Богдан.

Он подчеркнул, что спецоперация готовилась больше года в обстановке строгой секретности, однако ее провал произошел из-за утечки информации от человека в самом ближайшем окружении Владимира Зеленского. Ранее о том, что появление "вагнеровцев" в Минске - это результат операции украинских и американских спецслужб, сообщил президент РФ Владимир Путин. Правда, по его словам, замысел состоял именно в том, чтобы наемники были схвачены в Белоруссии. "На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании", - пояснил Путин.

Добавим, информацию о провале операции по заманиванию "вагнеровцев" в ловушку ранее сообщил главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Он обвинял президента Украины Владимира Зеленского и нынешнего главу его офиса Андрея Ермака в сознательном срыве спецоперации. Бутусов сообщал, что люди, которых планировалось захватить, участвовали в боевых действиях в Донбассе. А двое из них причастны к наиболее страшному военному преступлению за все годы вооруженного противостояния - обстрелу из зенитно-ракетного комплекса "Бук" пассажирского авиалайнера в июле 2014 года. В итоге малайзийский Boeing рухнул на землю. Сотни людей, находившихся на его борту, погибли.

Богдан же в интервью отметил, что идея спецоперации изначально не нравилась президенту Владимиру Зеленскому, который боялся ухудшить и без того непростые отношения с Москвой и непризнанными пророссийскими республиками в Донбассе. "Для него важно перемирие. У президента 97% его работы на сегодняшний день - это создание позитивного пиар-образа. И для него перемирие - это самый главный запрос. Выборы же скоро (местные выборы на Украине пройдут 25 октября)", - говорил Андрей Богдан.

После выхода интервью в эфир Андрей Богдан создал Telegram-канал "Тесла Богдана" и опубликовал в нем фото на нулевом километре с подписью: "В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинскую-румынскую границу;)".