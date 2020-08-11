Президент Белоруссии Александр Лукашенко, атакуя мирных протестующих и отключая доступ в интернет, ведет себя не как человек, уверенный в справедливой победе на выборах. Об этом говорится в заявлении кандидата в президенты США и бывшего вице-президента Джо Байдена, опубликованном на сайте Medium.com.

"Граждане [Белоруссии] мирно протестуют и требуют точного подсчета голосов, а их встречает спецназ с шумовыми гранатами, слезоточивым газом и резиновыми пулями", - указал Байден, отметив, что белорусские власти также отключили в стране интернет, арестовали не только протестующих, но и независимых журналистов и пытались "заткнуть рот наблюдателям". По мнению американского политика, это не действия политического лидера, уверенного в своей победе на справедливо проведенных выборах.

"Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных", - заявил Байден. Он призвал Лукашенко уважать права мирных протестующих и воздерживаться от дальнейшего насилия. Сам Лукашенко ранее заявил, что интернет якобы отключали из-за границы, а протесты были спровоцированы некими "кукловодами" из Чехии, Польши и Великобритании, и в них якобы активно участвовали граждане Украины и РФ. "Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", - заявил белорусский лидер, пообещав "адекватный ответ" на акции протеста.

Ранее действия Лукашенко осудили в сенате США и Госдепе. Главный демократ в комитете американского сената по иностранным делам Роберт Менендес пригрозил, что ЕС и США введут санкции против Лукашенко, если в Белоруссии не прекратится "нападение на демократию". Госсекретарь США Майк Помпео призвал белорусские власти воздержаться от применения силы против протестующих и освободить незаконно задержанных.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии. "Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. <...> После президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа 2020 года, власти использовали силу против своих граждан, которые добиваются перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе", - указано в сообщении правительства.