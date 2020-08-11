Минск, 10 августа 2020 года

Charter Vimeo / Vimeo Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев

Посольство РФ в Республике Беларусь

В Белоруссии много часов не выходят на связь еще как минимум два журналиста. Издание "Проект" сообщает о пропаже своего белорусского коллеги Стаса Ивашкевича - ведущего авторской программы на телеканале "Белсат" и соавтора расследования о женщинах президента Беларуси Александра Лукашенко.

Связи с Ивашкевичем нет уже более 40 часов. 9 августа в полдесятого вечера он сообщил коллегам, что его задержали и везут в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске, с тех пор о его судьбе ничего не известно. Адвоката в изолятор не пустили и не дали никакой информации о том, где находится журналист.

Редакция "Проекта" не исключает, что участие Ивашкевича в подготовке расследования о женщинах Лукашенко "может стать поводом для дополнительного давления на него со стороны белорусских властей". По неофициальной информации, на журналиста завели уголовное дело.

На прошлой неделе Ивашкевича и его коллег уже задерживали во время подготовки материала о женщинах белорусского президента. "Проект" опасается, что это "может оказаться отягчающим обстоятельством". Уже после выхода материала было замечено наружное наблюдение за журналистами команды Ивашкевича.

Кроме того, в Минске пропал корреспондент Znak.com Никита Телиженко, который освещал выборы и массовые протесты по заданию редакции. Он не выходит на связь 20 часов, его телефон работает, но звонки остаются без ответа. У редакции "есть все основания полагать, что Никита был задержан вчера при освещении акций протеста в Минске".

Znak.com направил обращения на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Беларусь Дмитрия Мезенцева, представителя МИД РФ в Екатеринбурге (там находится редакция издания) Александра Харлова, министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова.

Кроме того, в Беларуси пропали координаторы "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов, которые приехали в страну как наблюдатели за выборами. "Есть основания считать, что они задержаны и им угрожает опасность", - говорится в Telegram-канале организации. Там не исключают, что власти Белоруссии могли похитить активистов и применить к ним насилие.

Утром 11 августа после звонка на номер Важенкова трубку взял неизвестный, который представился "другом", заявил, что активистов "взяли" и что у них все "не очень хорошо". Адвокаты "Правозащиты Открытки" обратились в посольство России в Белоруссии с просьбой о содействии в поисках Важенкова и Рогова, сообщил "МБХ медиа" координатор организации Алексей Прянишников.

Остается неизвестной судьба корреспондента "Медузы" Максима Солопова, связи с которым, как пишет издание, нет уже более 36 часов. Информация о том, что он находится в СИЗО города Жодино или в изоляторе на улице Окрестина в Минске, не подтвердилась. Адвокат "Правозащиты Открытки" Антон Гашинский, защищающий Солопова в Минске, сообщил, что в суде, где должно пройти рассмотрение административных дел участников минских протестов, дела журналиста нет.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сообщил изданию "Подъём", что постоянно находится на связи с российскими дипломатами в Минске. "У меня нет никаких абсолютно причин жаловаться на действия российских дипломатов, потому что они сейчас ищут Максима Солопова. Ходят по минским СИЗО и ИВС и ищут", - отметил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении российских журналистов в Белоруссии.