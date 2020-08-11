ВСЕ ФОТО Светлана Тихановская уехала в Латвию

Страна для жизни / Youtube.com Светлана Тихановская уехала из страны и находится в Литве. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, добавив, что Тихановская в безопасности

Министерство иностранных дел Литовской Республики Согласно обновленным предварительным итогам выборов президента Беларуси, Александр Лукашенко получил 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,09%, против всех проголосовали 4,6% избирателей. Штаб Тихановской результаты не признал

Homoatrox / wikimedia.org

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала из страны и находится в Литве. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, добавив, что Тихановская в безопасности. В объединенном штабе кандидата пока не подтвердили эту информацию.

Позже Линкявичус сказал в эфире радиостанции LRT, что Тихановскую накануне задерживали в Беларуси на семь часов, передает Русская служба BBC. Подробностей он не привел.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова позже сообщила Tut.by, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. Отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. "У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - рассказала Ковалькова.

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"Сейчас у нас две задачи: защитить наш выбор и остановить кровопролитие. Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", - добавила она.

Накануне днем Тихановская пошла в ЦИК, чтобы подать официальную жалобу на результаты президентских выборов. После этого штаб не мог связаться с ней несколько часов и заявил, что Тихановскую удерживают в здании избиркома. Адвокат Максим Знак сообщил, что с Тихановской без третьих лиц беседовали "представители госорганов" и якобы предупредили ее о недопустимости действий, способствующих беспорядкам.

Позже политик, со слов ее соратников, объявила им, что приняла некое решение, и уехала в неизвестном направлении. "Я знаю, что Света сказала, что хочет быть со своими детьми, и что она вышла из здания ЦИК через другой выход", - сообщила журналистам вечером 10 августа участника кампании Тихановской Мария Колесникова.

Сама Колесникова не покидала страну и находится в Минске, сообщает РИА "Новости". "Мария в порядке, мы с ней на связи, она в Минске и на свободе. Утро и плохой интернет усложняют коммуникацию", - сообщили в штабе. Ранее Белоруссию покинула соратница Тихановской Вероника Цепкало.

Согласно обновленным предварительным итогам выборов президента Беларуси, Александр Лукашенко получил 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,09%, против всех проголосовали 4,6% избирателей. Штаб Тихановской результаты не признал. Политик в жалобе ЦИК потребовала признать результаты недействительными и провести повторный подсчет голосов или повторное голосование на некоторых участках.

Тихановская ранее говорила, что не собирается покидать страну и не видит причин для своего преследования. Лукашенко же после выборов заявил, что в ночь на 10 августа из штаба Тихановской якобы "кто-то попросил, чтобы власть их защитила", так как там начала собираться толпа и возникла "острая ситуация".

"Я поручил КГБ немедленно самых сильных военнослужащих направить и негласно взять под контроль этот офис, чтобы, не дай бог, не убили кого-нибудь: нужна была сакральная жертва. Но повезло, что из их штаба позвонили нашим ребятам в милиции и попросили защиту", - заявил Лукашенко.

В штабе Тихановской не подтвердили информацию президента. Однако вечером 10 августа ее повторил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик. По его словам, в объединенном штабе оппозиции опасались провокации и покушения на жизнь Тихановской, а сотрудники МВД перехватили переписку, где говорилось, что в это время в Беларуси "нужна сакральная жертва".

"Мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. Мною было принято решение о выделении 120 сотрудников для организации охраны объединенного штаба", - заявил Вакульчик. По его словам, охрана старалась не привлекать внимания, однако ее присутствие было очевидно. Глава КГБ также сообщил, что отправитель перехваченного сообщения установлен и скоро будет задержан.