ВСЕ ФОТО Time выбрал "Человеком года" Джо Байдена и Камалу Харрис

The Circus on SHOWTIME / youtube.com Джо Байден "был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов"

CNBC Television / youtube.com Камала Харрис стала первой женщиной, первым чернокожим политиком и первым политиком азиатского происхождения, избранным на пост вице-президента США

CNBC Television / youtube.com

Избранный президент США Джозеф Байден и его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис стали обладателями звания "Человек года" по версии американского журнала Time.

Рок-музыкант Брюс Спрингстин представил обладателей почетного звания. "Почти сто лет Time называл "Человека года". В 2020 году им по версии Time стали избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис", - заявил Спрингстин. Его слова приводит ТАСС.

Главный редактор журнала Эдвард Фельзенталь отметил, что это звание впервые присвоено избранному вице-президенту США. "Байден и Харрис представляют собой нечто эпохальное", - добавил он.

Байден и Харрис выразили благодарность, заявив, что решение редакции журнала стало для них честью. Присуждение звания в этом году из-за пандемии проходило в дистанционном формате. Представление претендентов, оглашение победителей и их выступления были заранее записаны на видео.

По оценке редакции Time, Джо Байден "был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов". Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы. А Камала Харрис стала первой женщиной, первым чернокожим политиком и первым политиком азиатского происхождения, избранным на пост вице-президента США, отмечает CNN.

Журнал в четверг огласил шорт-лист претендентов на это звание. Помимо Байдена, ими были действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения, а также участники движения за расовую справедливость.

По словам главного редактора Time Эдварда Фелсенталя, Байден и Харрис стали символами "изменения американской истории" и смогли показать, что "силы сопереживания" важнее "ярости размежевания". В публикации Time также подчеркивается, что Байден стал первым в истории президентом США, которому предстоит бороться с последствиями целого "крещендо катастроф" глобального характера: пандемии коронавируса, экономического кризиса, климатических изменений, информационных войн, порождающих множество фейков, а также расовой дискриминации.

Основатель Zoom Эрик Юань был назван "Деловым человеком года". Этот сервис видеочатов стал очень популярным в мире на фоне пандемии и необходимости многих людей перевести работу и учебу в дистанционный режим.

В категории "Стражи года" Time выбрал победителями французскую активистку Ассу Траоре, участников движений против расовой дискриминации, медиков, которые борются с коронавирусом и главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

В 2019 году "Человеком года" по версии Time стала шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

Традиционно в декабре редакция Time объявляет "Человека года". Его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным. Первым этот титул в 1927 году заслужил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику.

За всю историю присвоения звания около 70 раз персонами года становились политические и общественные деятели, в том числе Махатма Ганди (1930), Адольф Гитлер (1938), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Мартин Лютер Кинг (1963), Генри Киссинджер (1972), аятолла Рухолла Хомейни (1979), Лех Валенса (1981), Иоанн Павел II (1994). Людьми года также признавались все американские президенты начиная с Франклина Рузвельта, за исключением Джеральда Форда. Сам Рузвельт стал единственным, кто удостаивался данного звания трижды: в 1932, 1934 и 1941 годах.

Среди обладателей этого титула - пять лидеров СССР или России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).

В 2011 году "Человеком года" стал коллективный протестующий. Тогда в мире произошло множество революционных событий и политических кризисов: "Арабская весна", "Движение возмущенных" в Испании, "Захвати Уолл-Стрит", Движение чаепития, а также протесты в Чили, Греции, Индии, Белоруссии и России (движение "Белая лента").