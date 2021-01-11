Садыр Жапаров победил на досрочных выборах президента Киргизии

Правительство Кыргызской Республики Садыр Жапаров лидирует с 83,9% голосов на прошедших в минувшее воскресенье досрочных выборах президента Киргизии. Как следует из данных на сайте ЦИК республики, за Жапарова отдано 79,2% голосов

Правительство Кыргызской Республики

Садыр Жапаров лидирует с 83,9% голосов на прошедших в минувшее воскресенье досрочных выборах президента Киргизии. Как следует из данных на сайте ЦИК республики, за Жапарова отдано 79,2% голосов. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 5,56% голосов.

Больше Жапарова набирали только Акаев в 1991 (95%) и Бакиев в 2005 (89%). Жапаров заявил, что сам не ожидал такого - "я думал, будет 60-65%".

Всего за пост президента Киргизии на досрочных выборах, которые прошли в воскресенье, боролись 17 кандидатов. Явка избирателей составила более 39%: по данным РИА "Новости", это рекордно низкая явка - до сих пор она никогда не опускалась ниже 56%.

Некоторые кандидаты отказались признать итоги, но наблюдатели не фиксировали серьезных нарушений. ЦИК заявил, что итоги выборов президента можно считать полностью достоверными. На вечерней пресс-конференции новый президент пообещал за 2-3 года вывести страну из кризиса, а главным союзником Киргизии назвал Россию. Он также заявил, что не допустит политических гонений, но и не будет "укрывать тех, кто нарушил закон". Инаугурация должна пройти до 1 марта. По словам политологов, Киргизия "возвращается к центральноазиатской норме", а для стабилизации положения в стране потребуется экономическая модернизация.

Жапаров также заявил, что не повторит ошибок предыдущих глав государства и не допустит к управлению страной "друзей, водителей, помощников и родственников". Он отметил, что бывшие лидеры страны в начале своих президентских сроков работали хорошо, однако со временем в управление государством вмешивались их близкие. "Я не буду совершать подобные ошибки, так как мы извлекли уроки из истории", - сказал Жапаров, которого цитирует "Sputnik Киргизия".

Вместе с досрочными выборами главы государства в Киргизии в воскресенье прошел референдум о форме правления. 81% избирателей проголосовали за президентскую форму правления в республике, 10,94% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,45% избирателей проголосовали "против всех".

Жапаров пришел к власти в минувшем году на волне октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.