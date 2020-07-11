Дональд Трамп

Фото: The White House / flickr.com Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в 2018 году лично санкционировал хакерскую атаку на российское Агентство интернет-исследований, получив данные американской разведки о вмешательстве Кремля в президентские выборы в США

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в 2018 году лично санкционировал хакерскую атаку на российское Агентство интернет-исследований, получив данные американской разведки о вмешательстве Кремля в президентские выборы в США.

Кибератака была проведена на российское Агентство интернет-исследований, также известное как "фабрика троллей". По данным The Washington Post, Трамп, давший интервью этому изданию несколькими днями ранее, в ответ на вопрос, санкционировал ли он атаку, произнес: "Верно".

По словам Трампа, его предшественник Барак Обама "еще до выборов знал о манипуляциях России", но ничего не предпринял, рассчитывая, что на выборах президента победит кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Глава США отметил, что его приказ о кибератаке против агентства основывался на предоставленных ему разведданных о вмешательстве России в выборы. "Мы остановили это", - заявил Трамп.

О хакерской атаке со стороны США на "фабрику троллей" сообщалось еще в феврале 2019-го, однако официальных подтверждений этому до сегодняшнего дня не было.

По словам Трампа, кибератака являлась лишь одним из элементов политики американских властей в отношении РФ. "Никто не проявляет к России больше жесткости, чем я", - подчеркнул президент. Он отнес к списку действий, нацеленных на противодействие России, поставки вооружений Украине, превращение США в "государство номер один по добыче нефти", а также неоднократную критику газопровода "Северный поток - 2".

Агентство интернет-исследований из Санкт-Петербурга, также известно как "фабрика троллей", считают одной из компаний, которые воздействуют на общественное мнение в социальных сетях в интересах Кремля. Фирму связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина". Агентство обвиняют в создании поддельных аккаунтов в Facebook и Twitter и каналов на YouTube, через которые распространялись пропаганда и дезинформация с целью манипулирования общественным мнением, кроме того, на этих же площадках размещались политическая реклама, направленная на введение в заблуждение американских избирателей.

Российские власти неоднократно отрицали свое вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России было завершено в марте 2019 года. Спецпрокурор выявил попытки представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать сговор предвыборного штаба Трампа с российскими властями.

По данным американской разведки, Россия начала вмешиваться и в ход предстоящих президентских выборов в США, намеченных на ноябрь 2020 года. Как писала The New York Times, разведка предупредила палату представителей (нижняя палата конгресса) о том, что Москва намерена добиться переизбрания президента США Дональда Трампа. Спецслужбы считают, что Россия не ведет кампанию по дезинформации напрямую, а "заставляет американцев" распространять ее самим.

В свою очередь The Washington Post со ссылкой на другие свои источники писала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США - Берни Сандерсу, который на данный момент уже выбыл из президентской гонки.

CNN, в свою очередь, сообщало, что представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу российского вмешательства в президентские выборы 2020 года. Три представителя национальной безопасности заявили CNN, что доказательств того, что вмешательство России направлено именно на переизбрание Трампа, нет. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал данные о вмешательстве России в выборы-2020 шуткой и "абсолютной ложью".

В середине февраля сенаторы-демократы призывали госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России за якобы имеющее место вмешательство. По мнению сенаторов, необходимо определить, кто стоит за вмешательством в американские выборы, и нацелить санкции против всех этих людей, в том числе и против российского лидера Владимира Путина.