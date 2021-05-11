В Тель-Авиве и других городах Израиля начали открывать бомбоубежища на фоне обстрелов из сектора Газа

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Общественные бомбоубежища начали открывать в Тель-Авиве на фоне продолжающихся обстрелов из сектора Газа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу муниципалитета города.

"В соответствии с инструкциями Управления тылом муниципалитет Тель-Авива начал открывать муниципальные общественные убежища", - сообщает пресс-служба. Мэры Гиватаима, Ор-Иегуды, Ришон ле-Циона, Модиина также распорядились об открытии общественных бомбоубежищ. Мэрия Бней-Брака обратилась к местным жителям с просьбой очистить бомбоубежища от посторонних вещей и подготовить их к открытию, если это потребуется.

Пресс-служба армии Израиля сообщила, что к данному моменту информация об ударе по Тель-Авиву не поступала. Ранее ряд палестинских СМИ сообщили, что "Бригады аль-Кудс" (военное крыло "Исламского Джихада") нанесли ракетные удары по Тель-Авиву. Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

После этого, как сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, десятки ракет были выпущены по территории Израиля, большинство ракет из сектора Газа или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол", однако в Сдероте один человек получил ранения. Сирены тревоги сработали в том числе в Иерусалиме.

Министерство здравоохранения Газы заявляет, что 10-11 мая в результате израильских ударов по целям в секторе погибли не менее 24 местных жителей, в том числе девять несовершеннолетних, более 100 человек получили ранения (ранее сообщалось о 20 убитых). Об этом пишет NEWSru.co.il.

В сообщениях из сектора утверждается, что пять мирных граждан погибли в результате падения ракеты на площади за мечетью Аль-Омари в Газе. Кроме того, в районе Аль-Кашаф был убит полевой командир "Бригад Изаддина аль-Касам" (боевое крыло ХАМАСа) Сабар Сулейман. Не менее восьми человек были убиты в результате удара по дому Ибрагима Аталлаха аль-Масри в Бейт-Хануне.

Кроме того, двое боевиков ХАМАСа, включая полевого командира Мухаммада Абдаллу Файяда, были убиты в результате удара по мотоциклу рядом с мечетью Ат-Такуа в Бейт-Хануне. Утверждается, что при этой атаке пострадали дети, находившиеся неподалеку.

После 8:00 сигнал воздушной тревоги звучал в местном совете Эшколь, в частности в населенных пунктах Амиоз, Охад и Цохар. Сообщается о падении нескольких ракет. Около 5 утра сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в городе Ашкелон и в районе Хоф Ашкелон. Был слышен взрыв. В Ашкелоне причинен ущерб двум зданиям.

В результате прямого попадания ракеты в жилые дома в Ашкелоне ранения различной степени тяжести от осколков стекла получили шесть человек, включая четырех членов одной семьи, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Состояние мужчины 40 лет оценивается как средне-тяжелое, состояние его жены (39) оценивается как среднее. Двое детей 6 и 12 лет получили легкие ранения. Еще двоим жителям дома потребовалась помощь медиков для выведения из шокового состояния. В другом доме легкие ранения получили женщина 82 лет и мужчина 63 лет.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс выступил с осуждением ракетных обстрелов израильской территории, осуществляемых террористическими группировками с территории сектора Газы.

"Это неприемлемая эскалация. В то время, как мы призываем обе стороны к снижению уровня напряженности и деэскалации, мы также признаем законное право Израиля защищать себя, свой народ и свою территорию", - говорится в заявлении.

Несколькими часами ранее с заявлением по поводу эскалации выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Мы обеспокоены ситуацией, включая насильственную конфронтацию, которую мы видели в последние дни", - сказала она. При этом Псаки выступила с осуждением ракетных обстрелов израильской территории из Газы.

Cлужба тыла объявила, что в связи с продолжающимися ракетными обстрелами израильской территории, отменены занятия во всех учебных заведениях, расположенных на расстоянии до 40 километров от границы с сектором Газа, включая Ашдод и Ашкелон.

В городах Гуш Дана занятия пройдут лишь в школах, где есть защищенные пространства, куда школьники имеют возможность добраться за время, установленное Службой тыла. В то же время мэры нескольких населенных пунктов в центре страны приняли самостоятельное решение об отмене занятий.