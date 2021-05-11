На головокружения и головные боли впервые пожаловались сотрудники посольства США в Гаване в 2016 году

U.S. Department of State / Flickr.com В апреле Пентагон сообщил конгрессменам о разведданных, касающихся предполагаемых атак с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов) против американских войск в Сирии

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Спецслужбы США подозревают ГРУ в атаках с использованием технологии "направленной энергии" на американских госслужащих, вызвавших у них проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом расследования.

Ранее американские дипломаты в разных странах мира жаловались на шум и боли в ушах, давление в голове и головокружения. Все эти симптомы получили название "гаванский синдром". Хотя конкретных доказательств причастности ГРУ к атакам пока нет, известно, что к расследованию подключились все американские спецслужбы. Знакомые с ходом расследования чиновники называют ГРУ единственной спецслужбой, у которой есть необходимые технологии для проведения таких атак. "Это выглядит, пахнет и ощущается как ГРУ", - заявил один из собеседников издания, участвовавший в расследовании.

Другие участники расследования заявили, что подобные технологии также есть у Китая и Израиля, но разведки этих стран не работают в местах, где у чиновников выявлялся "гаванский синдром". Такие атаки происходили по всему миру, в том числе в Европе, Майами, Северной Вирджинии и Вашингтоне.

По данным собеседников издания, для атак могли быть использованы российские разработки импульсного микроволнового оружия второй половины прошлого века. Издание сообщает, что такое оружие может помещаться в рюкзак и действовать на расстояния до тысячи метров.

На головокружения и головные боли впервые пожаловались сотрудники посольства США в Гаване в 2016 году. О похожих симптомах также сообщали канадские дипломаты на Кубе, а также американские чиновники в Китае. CNN также сообщал, что американские власти расследуют два похожих инцидента в США. Один из них произошел в ноябре 2020 года недалеко от Белого дома, из-за этого пострадал сотрудник Совета национальной безопасности США.

В феврале бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос заявил, что Россия применяет оружия с микроволновым излучением. Он сообщил, что во время поездки в Москву в 2017 году ему стало плохо, с тех пор он страдает от мигрени. По его слова, симптомы похожи на "гаванский синдром". Согласно отчету Национальной академии наук, инженерии и медицины США, американские дипломаты в Китае и на Кубе, скорее всего, подверглись воздействию электромагнитного излучения.

В апреле Пентагон сообщил конгрессменам о разведданных, касающихся предполагаемых атак с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов) против американских войск в Сирии. Тогда после некоей атаки у военных якобы появились симптомы, похожие на те, которые бывают при ОРВИ. Пентагон с прошлого года ведет расследование подобных инцидентов по всему миру.

Другой бывший сотрудник, работавший в сфере нацбезопасности, заявил, что в одном из случаев симптомы, якобы связанные с использованием технологии "направленной энергии", были результатом пищевого отравления одного из пехотинцев. Представитель Пентагона в то же время заявил газете, что минобороны не в курсе об информации об атаках с оружием "направленной энергии" против войск США в Сирии.

По словам источников газеты, расследование Пентагона переросло в масштабные обсуждения с участием Совета нацбезопасности, ЦРУ, госдепа и аппарата директора национальной разведки США. Членам конгресса, допущенным к особо секретным разведанным, сообщили, что "предположительно Россия" выбрала своей целью американцев в Сирии для совершения атак с использованием технологий "направленной энергии".

Конгрессмены заявили, что, по мнению Пентагона, атаки "направленной энергии" похожи на те, которые совершались против американцев на Кубе в 2016 и 2017 годах. Тогда предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию, в результате чего некоторые из них испытали долговременные последствия для здоровья. Ранее звучавшие обвинения в организации Россией "акустических атак" МИД РФ называл "полным абсурдом и странными инсинуациями".