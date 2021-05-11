Британское правительство примет дополнительные меры, чтобы защититься от враждебной деятельности иностранных государств и их влияния. Об этом 11 мая заявила королева Великобритании Елизавета II, выступая с тронной речью в парламенте

Parliamentlive.tv Представляя программу правительства консерваторов, возглавляемого премьер-министром Борисом Джонсоном, она упомянула о намерении властей представить в парламенте два законопроекта для борьбы с враждебными действиями иностранных государств

Parliamentlive.tv

Британское правительство примет дополнительные меры, чтобы защититься от враждебной деятельности иностранных государств и их влияния. Об этом 11 мая заявила королева Великобритании Елизавета II, выступая с тронной речью в парламенте.

Представляя программу правительства консерваторов, возглавляемого премьер-министром Борисом Джонсоном, она упомянула о намерении властей представить в парламенте два законопроекта для борьбы с враждебными действиями иностранных государств - билль о противодействии угрозам государственной безопасности (Counter-State Threats Bill) и билль о безопасности средств связи (Telecommunications (Security) Bill).

Один из пунктов билля о защите госбезопасности - создание реестра лиц, представляющих интересы другого государства на территории Великобритании, следует из пояснительной записки правительства. Такие меры позволят привлекать к ответственности агентов разведки и других агентов влияния, в частности, из России и Китая, которые откажутся регистрировать свою деятельность, передает РБК.

Анонсированные британским правительством законопроекты также предполагают: расширение поля применения закона о государственной тайне (его будут использовать против лиц, пытающихся подорвать интересы страны из-за рубежа); расширение полномочий властей для борьбы с угрозами из-за рубежа, в том числе путем возможного ужесточения законодательства о государственной измене; ужесточение контроля над стандартами безопасности в области телекоммуникаций; отказ от использования товаров и услуг китайской корпорации Huawei в сетях 5G к 2027 году; увеличение расходов на оборону на 24 млрд фунтов стерлингов в течение четырех лет, начиная с 2021 года.

О намерении правительства ввести реестр иноагентов и пересмотреть законы о гостайне в апреле написала газета The Times. Механизм регистрации основан на схеме, заимствованной у США. Лица, работающие от имени иностранных правительств, должностных лиц и политических партий, должны будут зарегистрироваться в Минюсте и периодически предоставлять отчеты о своей деятельности. Эта схема может распространиться на всех, кто представляет интересы иностранного государства, включая консультантов и специалистов по связям с общественностью.

Как отметила The Times, британские спецслужбы призвали создать аналогичный американскому реестр, так как в соответствии с действующим законодательством иностранных шпионов могут привлечь к ответственности только в случае их задержания с поличным при получении секретной информации.

О необходимости создать реестр иноагентов в Великобритании также заявлял председатель комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат.

Особое внимание королева в своей речи также уделила теме преодоления последствий пандемии и поддержке системы здравоохранения, вакцинации. Среди проблем, которыми будет заниматься парламент в ходе новой сессии, будет создание новых рабочих мест и помощь бизнесу.

Елизавета II подчеркнула, что парламентарии продолжат работу над утверждением баланса сил между законодательной, исполнительной и судебной властью в стране, будут работать над усилением мощи Соединенного Королевства.

Это было первое появление королевы на официальном мероприятии после смерти ее супруга принца Филиппа 9 апреля в возрасте 99 лет. Открытие новой сессии парламента проходило с соблюдением коронавирусных ограничений: в зале присутствовали 108 человек, в то время как ранее на мероприятие могли приходить до 600 человек. Королеву сопровождал сын принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла, передает "Интерфакс".

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя намерения британского правительства, призвала мировое сообщество провести проверку этой законодательной инициативы. "Особый интерес в этой связи вызывает нормативный акт о регулировании работы иноагентов, который предусматривает формирование реестра, отсутствие регистрации в котором повлечет уголовную ответственность. Мы призываем международное сообщество подвергнуть тщательной экспертизе указанные законодательные инициативы на предмет соответствия международно-правовым нормам и обязательствам Британии", - заявила она.

В России закон, позволяющий признавать иноагентами СМИ и организации, получающие финансирование из-за рубежа, был принят в 2017 году. Впоследствии был утвержден закон, позволяющий признавать иноагентами и физических лиц. Признанные иноагентами лица и объединения должны подать заявление о включении их в специальный реестр. После этого они отчитываются Министерству юстиции о своей деятельности и предоставляют данные о расходовании полученных от иностранных спонсоров средств.

В США и Европе закон подвергся критике как дискриминационный, в отличие от аналогичной американской нормы, которая "не препятствует реализации права на свободу слова, не регулирует содержание распространяемой информации, не ограничивает осуществление агентом лоббистской деятельности или публикации информации". Кроме того, американский закон "не вводит никаких ограничений и не запрещает получение средств из-за рубежа неправительственными организациями, действующими в США, и не облагает их налогами", заметили в Госдепартаменте.