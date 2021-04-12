Гибель чернокожего водителя от рук полицейского в Миннесоте стала поводом для новых акций протеста

Liz Sawyer / twitter.com Акции протеста начались в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) после того, как в воскресенье сотрудник полиции застрелил темнокожего

Andy Mannix / twitter.com

Акции протеста начались в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) после того, как в воскресенье сотрудник полиции застрелил темнокожего. Об этом сообщила местная газета Star Tribune.

По ее данным, инцидент произошел после того, как сотрудники полиции города остановили автомобиль 20-летнего Донте Райта из-за нарушения правил дорожного движения. Они выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека, однако по какой именно причине, не уточняется. Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину.

Один из полицейских выстрелил в молодого человека. Его автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. В автомобиле также находилась женщина. Она была госпитализирована в связи с полученными травами. Угрозы ее жизни нет, личность полицейского, стрелявшего в Райта, уточняется.

Около 500 человек собрались у здания полицейского управления города. Они отказались разойтись по требованию полиции, скандировали имя Райта и взбирались на вывеску штаб-квартиры полиции, которую к тому времени покрыли граффити. Незадолго до полуночи в город прибыли войска Национальной гвардии.

Кроме того, около 200 человек пришли к тому месту, где умер Райт. Они повредили два автомобиля полиции. Имели место столкновения между протестующими и стражами порядка. В городе зафиксированы случаи мародерства: сообщается, что мародеры напали на местный Walmart и близлежащий торговый центр. Правоохранители применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц написал в Twitter, что он "внимательно следит за ситуацией" и "молится за семью Донте Райта - еще одного черного человека, чью жизнь забрали сотрудники правоохранительных органов". Мэр Бруклин-Сентера Майк Эллиотт также призвал протестующих сохранять миролюбие.

Примерно к 20.30 по местному времени (04.00 понедельника по московскому времени) накал противостояния пошел на спад, люди собирались вокруг места происшествия, зажигали свечи и оставляли сообщения: "Справедливость для Донте Райта".

Police have pushed large swath of crowd back across the street, into residential area with tear gas, flash bangs and rubber bullets. This came moments after a few people threw things at police line and organizers yelled at them to stop. pic.twitter.com/w0bK4Or9iN — Liz Sawyer (@ByLizSawyer) April 12, 2021

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где в настоящее время проходит резонансный судебный процесс, начавшийся 8 марта. Обвиняемым является бывший полицейский Дерек Шовин, который 25 мая прошлого года применил удушающий прием при задержании темнокожего Джорджа Флойда. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство.

После смерти Флойда в США произошли массовые протесты против жестокого обращения властей с афроамериканцами, а также беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Прокуратура во вступительных заявлениях признала, что Флойд был зависим от опиоидов, но утверждает, что это не имеет отношения к его смерти. Адвокат Шовена настаивает, что истинной причиной смерти Флойда было употребление наркотиков и проблемы со здоровьем. Как ожидается, присяжные вынесут вердикт в конце апреля - начале мая, Дереку Шовину грозит до 40 лет лишения свободы.