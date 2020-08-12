В разных городах Белоруссии люди начали выходить на улицы с цветами и вставать в живые цепи солидарности против фальсификации выборов и применения насилия к протестующим. Первой была акция 250 женщин в белом у Комаровского рынка в Минске, передает "Интерфакс".

В соцсетях появились видео и фото "живой цепи" у метро "Пушкинская" в Минске рядом с местом гибели протестующего. Кроме того, очевидцы сообщают о рядах людей в Уручье, у метро "Каменная горка" и возле ЦУМа.

По информации "Нашей Нивы", женщины выстроились в цепочку у здания райисполкома в Лиде. В Гродно акция началась возле автовокзала, а у здания облисполкома участники "живой цепи" встали на колени.

Цепочки также выстраиваются в Жодино, Гомеле, Бресте, Слуцке, Бобруйске. В Могилеве, Смолевичах и Витебске сотрудники ОМОН задержали десятки девушек, участвовавших в акции, сообщает Tut.by. Потом некоторые из них были отпущены.

В Могилеве около 15 силовиков в шлемах приблизились к участницам акции. Тогда девушки спрятались в ближайших магазинах. Несколько милиционеров пошли за ними, но потом вышли на улицу без гражданских. По рации поступила команда никого не задерживать. Девушки по одному и маленькими группами смогли уйти.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста, которые сопровождаются столкновениями с милицией и массовыми задержаниями. Для разгона демонстрантов силовики применяют водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты. Сотни человек получили ранения, а один митингующий погиб.