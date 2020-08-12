В Telegram-канале МВД Белоруссии опубликована новая сводка данных о протестах

МВД Беларуси / YouTube Сообщается, что в ночь с 11 на 12 августа были отмечены сборы граждан в 25 населенных пунктах, люди перекрывали движение общественного транспорта и открыто противостояли работникам правоохранительных органов

МВД Беларуси / YouTube

В Telegram-канале МВД Белоруссии опубликована новая сводка данных о протестах. Сообщается, что в ночь с 11 на 12 августа были отмечены сборы граждан в 25 населенных пунктах, люди перекрывали движение общественного транспорта и открыто противостояли работникам правоохранительных органов.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Минздрава за медицинской помощью обратился 51 гражданин. В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

В Минске примерно в 22:00 по ул. Притыцкого около 400 человек вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта. Спустя двадцать пять минут движение было восстановлено, толпа рассредоточена. В Жодино водитель автомобиля Nissan совершил наезд на военнослужащего и скрылся, пострадавший госпитализирован с многочисленными травмами. Всего за сутки на правоохранителей было совершено 5 умышленных наездов.

В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках, и сотрудники милиции открыли огонь на поражение. Один из нападавших был ранен. А в Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка. По фактам нападения на сотрудников милиции было возбуждено 17 уголовных дел.

Сообщалось, что в ходе третьей ночи протестов пострадали сотни людей: солдаты внутренних войск задерживали предполагаемых участников акции протеста у станции метро "Пушкинская" в Минске, патрулировали окрестности и задерживали подозрительных лиц. Телеграм-канал NEXTA Live опубликовал видеозапись очевидца из минского микрорайона Уручье, где сотрудники ДПС остановили нескольких байкеров и ожесточенно избивают лежащих возле мотоциклов дубинками и руками. Милиционеры не обращают внимания на крики с другой стороны улицы, а в конце видео один из сотрудников, по всей видимости, направляет оружие в сторону сигналящей машины, которая проезжает мимо.

Кроме того, в Минске силовики напали на съемочную группу канала из трех журналистов, причем у всех были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Республики Беларусь. Журналисты были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.

Несколько мужчин в черной униформе без опознавательных знаков сначала потребовали показать аккредитацию, затем один из них сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал у него камеру и попытался ее сломать. При этом журналистов не стали задерживать. А возле французского посольства в Минске задержали журналистов белорусского издания Onliner - бильд-редактора Владислава Борисовича и видеокорреспондента Сергея Птушко.