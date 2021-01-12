Судебные власти латиноамериканского государства Перу проведут проверку в отношении судей региона Ика, которые ранее вынесли решение о том, что коронавирус был создан основателем Microsoft Биллом Гейтсом и миллиардером-филантропом Джорджем Соросом. Об этом сообщает радиостанция RPP.

Разбирательство будет проводиться для "сбора доказательств, которые помогут определить наличие или отсутствие предполагаемых нарушений".

Как сообщало ранее издание Peru21, в конце декабря судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай из Апелляционного уголовного суда провинций Чинча и Писко рассматривали дело о продлении срока предварительного заключения обвиняемому в совершении изнасилования. В тексте решения суда в качестве оправдания отказа в освобождении обвиняемого говорится, что пандемия коронавирусной инфекции была искусственно создана "доминирующими мировыми преступными элитами", передает РБК.

"Ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эта пандемия имеет свойство "предсказуемости", за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, которые управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своем окружении и в глобальных корпорациях, с прицелом на проект 2030", - говорилось в заключении суда, которое цитировало РИА "Новости".

По мнению адвоката обвиняемого, подобное заявление служителей Фемиды носит спекулятивный характер и лишает подзащитного права на мотивированное решение суда.

С начала пандемии COVID-19 неоднократно возникали слухи о причастности к созданию коронавируса "тайного мирового правительства", в которое якобы входит множество американских бизнесменов. В частности, Билла Гейтса обвиняли в том, что он спонсировал ВОЗ в обмен на придуманную организацией пандемию. Целью этих действий якобы являлось чипирование человечества под видом вакцины. Гейтс в июне 2020 года заявлял, что никак не связан с микрочипами, и выражал обеспокоенность в связи с распространением подобных "сумасшедших идей".

Спустя месяц основатель Microsoft снова опроверг конспирологические теории, связанные с ним и пандемией. Он объяснил их происхождение тем, что люди напуганы вирусом и стремятся найти для себя простое объяснение происходящему. Виновника своих страданий они находят в мифической "мировой закулисе".