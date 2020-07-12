Германия официально предложила странам-членам Евросоюза ввести санкции против Российской Федерации за кибератаку на немецкий бундестаг

mic1805 / DepositPhotos Правительство ФРГ полагает, что к кибератаке на бундестаг причастна российская военная разведслужба ГРУ

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Германия официально предложила странам-членам Евросоюза ввести санкции против Российской Федерации за кибератаку на немецкий бундестаг, собщает Deutsche Welle.

Документ, подтверждающий инициативу ФРГ, оказался в руках журналистов немецкого информагентства dpa и является ответом правительства на запрос фракции "Левой партии" в парламенте Германии. В нем говорится, что "федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников".

Правительство ФРГ полагает, что к кибератаке на бундестаг причастна российская военная разведслужба ГРУ.

ЕС решения еще не принял. Если предложение Германии будет принято, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки - законодательства, принятого еще в 2017 году.

В конце мая посол России был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг. Тогда же был выдан ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, который, как утверждается, был "членом хакерской группы и руководил кибератакой".

Позже Берлин заявил, что возможные санкции в отношении Москвы по делу о хакерской атаке на бундестаг предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза.