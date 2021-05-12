В четырех штатах США ввели чрезвычайное положение из-за риска дефицита топлива

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Штаты США Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия и Флорида объявили чрезвычайное положение в связи с риском нехватки бензина из-за кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline, сообщает CNN.

Во Флориде объявление ЧП означает, что местные власти могут приостановить применение различных требований к автомобилям, ввозящим в штат топливо. В Джорджии бизнес не сможет повышать цены на товары и услуги, определенные губернатором, в том числе на бензин.

Хакерская атака 7 мая вынудила компанию Colonial Pipeline перекрыть трубопровод, по которому доставляют около 45% топлива, потребляемого на восточном побережье США. Обеспокоенные водители начали агрессивно закупать бензин, вызвав его нехватку на некоторых заправочных станциях. Средняя цена бензина в США во вторник была самой высокой с ноября 2014 года и составляла $2,98 за галлон.

По данным СМИ, атака на Colonial Pipeline велась с применением программы-вымогателя, которая шифрует файлы, а затем требует денег за восстановление доступа. Хакерам предположительно удалось похитить большое количество данных, прежде чем заблокировать компьютеры с помощью программ-вымогателей и потребовать оплаты. Сумма запрошенного выкупа пока неизвестна, размер утечки оценивается в 100 Гб.

Инцидент вынудил Белый дом сформировать межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива. Министр торговли Джина Раймондо сообщила, что Вашингтон работает над тем, чтобы избежать более серьезных перебоев с поставками топлива и помочь как можно быстрее перезапустить трубопроводную сеть.

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники передает, что за хакерской атакой стоит группировка DarkSide, в которую, как считается, входят хакеры из Восточной Европы. Она действует с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP отмечает, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве. По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность. Между тем некий бывший высокопоставленный чиновник заявил о связи группировки с Россией.