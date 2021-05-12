Моргенштерна объявили угрозой нацбезопасности Украины за "пропаганду культа насилия и жестокости"

MORGENSHTERN / youtube.com

Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила, почему российского рэпера Моргенштерна в конце апреля включили в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В ответе ведомства "Украинским новостям" говорится, что на своих концертах Моргенштерн "пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

В СБУ заявили, что все это "создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам" концертов. 22 апреля СБУ направила в Министерство культуры письмо о включении Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. 28 апреля он был включен в этот перечень. Песни рэпера запрещено транслировать по украинскому телевидению и радио.

Источник "Украинских новостей" сообщал в конце апреля, что Моргенштерн не может давать концерты на Украине, но въезд в страну ему не запрещен. В случае визита с целью именно концертных выступлений рэпера не пропустят через границу сотрудники Пограничной службы.

Летом Моргенштерн планировал выступить в ряде городов Украины, но допустил, что концерты не состоятся и признавался, что ему "страшно ехать". Комментируя решение СБУ, рэпер назвал украинских поклонников братьями и выразил надежду, что "важные дяди в пиджаках одумаются".

В середине апреля управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудило административное дело на Моргенштерна по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). На артиста написал заявление бывший депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Носов, который пожаловался на клипы "Розовое вино-2" и Family.