Прибывшие полицейские обнаружили листовки предположительно на арабском языке. На прилежащих улицах были остановлены для проверки и документов временно задержаны двое молодых людей 20 лет. Позже полиция задержала еще одного подозреваемого 24 лет

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В германском Бонне на фоне обострения палестино-израильского конфликта забросали камнями местную синагогу, а напротив нее сожгли израильский флаг. Представитель полиции Бонна сообщил РИА "Новости", что несколько молодых людей вечером 11 мая разбили стекло входной двери синагоги и развели у входа огонь.

Прибывшие полицейские обнаружили листовки предположительно на арабском языке. На прилежащих улицах были остановлены для проверки и документов временно задержаны двое молодых людей 20 лет. Позже полиция задержала еще одного подозреваемого 24 лет. Также обнаружен автомобиль предполагаемых злоумышленников. Кроме того, полиция разыскивает девушку 18-22 лет в темной одежде с уложенными в косу волосами. В связи с беспорядками охрана синагоги в Бонне усилена.

В Мюнстере возле синагоги собралась группа молодых мужчин "арабской внешности", которые что-то громко выкрикивали и подожгли флаг Израиля, сама синагога осталась неповрежденной, сообщает DW со ссылкой на полицию. Задержаны 13 подозреваемых. 10 мая полиция Дюссельдорфа начала расследование в связи с попыткой вандализма возле памятной доски на месте бывшей синагоги. Неизвестные попытались поджечь мемориал, но огонь потух до приезда пожарных.

В Берлине единственные правонарушения в ходе антиизраильских протестов были зафиксированы 9 мая на демонстрации в районе Нойкельн. В акции приняли участие около 900 человек, 10 были задержаны. После завершения митинга группа подростков и молодых людей забросала полицейских пустыми бутылками и камнями в районе станции метро Херманнплац. 16 сотрудников пострадали, против нарушителей был применен перечный спрей. На фоне антиизраильских протестов в столице Германии усилили охрану синагог.