Прибывшие полицейские обнаружили листовки предположительно на арабском языке. На прилежащих улицах были остановлены для проверки и документов временно задержаны двое молодых людей 20 лет. Позже полиция задержала еще одного подозреваемого 24 лет
DepositPhotos / heiko119
Прибывшие полицейские обнаружили листовки предположительно на арабском языке. На прилежащих улицах были остановлены для проверки и документов временно задержаны двое молодых людей 20 лет. Позже полиция задержала еще одного подозреваемого 24 лет
 
 
 
Прибывшие полицейские обнаружили листовки предположительно на арабском языке. На прилежащих улицах были остановлены для проверки и документов временно задержаны двое молодых людей 20 лет. Позже полиция задержала еще одного подозреваемого 24 лет
DepositPhotos / heiko119

В германском Бонне на фоне обострения палестино-израильского конфликта забросали камнями местную синагогу, а напротив нее сожгли израильский флаг. Представитель полиции Бонна сообщил РИА "Новости", что несколько молодых людей вечером 11 мая разбили стекло входной двери синагоги и развели у входа огонь.

Прибывшие полицейские обнаружили листовки предположительно на арабском языке. На прилежащих улицах были остановлены для проверки и документов временно задержаны двое молодых людей 20 лет. Позже полиция задержала еще одного подозреваемого 24 лет. Также обнаружен автомобиль предполагаемых злоумышленников. Кроме того, полиция разыскивает девушку 18-22 лет в темной одежде с уложенными в косу волосами. В связи с беспорядками охрана синагоги в Бонне усилена.

В Мюнстере возле синагоги собралась группа молодых мужчин "арабской внешности", которые что-то громко выкрикивали и подожгли флаг Израиля, сама синагога осталась неповрежденной, сообщает DW со ссылкой на полицию. Задержаны 13 подозреваемых. 10 мая полиция Дюссельдорфа начала расследование в связи с попыткой вандализма возле памятной доски на месте бывшей синагоги. Неизвестные попытались поджечь мемориал, но огонь потух до приезда пожарных.

В Берлине единственные правонарушения в ходе антиизраильских протестов были зафиксированы 9 мая на демонстрации в районе Нойкельн. В акции приняли участие около 900 человек, 10 были задержаны. После завершения митинга группа подростков и молодых людей забросала полицейских пустыми бутылками и камнями в районе станции метро Херманнплац. 16 сотрудников пострадали, против нарушителей был применен перечный спрей. На фоне антиизраильских протестов в столице Германии усилили охрану синагог.