В реанимации в столице Белоруссии умер 31-летний Роман Бондаренко. Он получил черепно-мозговую травму в ходе конфликта с людьми в гражданской одежде и в масках, которые снимали ленты с оппозиционной символикой. В последнее время часть подразделений белорусских силовиков, подавляющих протесты, стараются не афишировать свою принадлежность к государственным структурам и появляются на улицах в штатском.

По сведениям независимого портала Tut.by, 31-летний Бондаренко поступил в реанимационное отделение БСМП в ночь на четверг с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами, ушибами, ссадинами. Его привезли из Центрального РУВД Минска с формулировкой "травмы получил во время драки". Родственникам врачи сказали, что шанс выжить один из тысячи. Операция длилась несколько часов, но спасти мужчину, впавшего в кому, не удалось. В 20:00 семья сообщила, что Роман умер.

О задержании Романа Бондаренко рассказали жители Площади Перемен. По их словам, в среду вечером к ним во двор приехали люди в гражданской форме и масках, чтобы снимать бело-красно-белые ленты. Это символ нынешних протестов против Александра Лукашенко. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. В какой-то момент он что-то сказал одному из неизвестных в маске. Тот в ответ спросил: "Ты чего борзый такой?" Позднее он со всей силы отбросил Романа к горке на площадке, и мужчина сильно ударился головой.

Как говорят соседи, Бондаренко "профессионально задержали" и увезли на микроавтобусе. Также в СМИ было опубликовано видео потасовки.

Двоюродная сестра погибшего Ольга Кучеренко заявила, что "Рома никого не провоцировал". "Это я знаю точно со слов свидетелей, притом не одних, - сказала она. - Я записываю это видео, чтобы большее количество людей узнало о том, что происходит в этой стране, что люди - абсолютно беззащитные. Я очень надеюсь на правоохранительные органы, что они возбудят уголовное дело".

Пресс-секретарь милиции Минска Ольга Чемоданова прямо не подтвердила, что Бондаренко был задержан сотрудниками правоохранительных органов. "Некоторые граждане с целью доведения до окружающих своего личного мнения по поводу своей политической позиции вывешивают, рисуют, наклеивают негосударственную символику на фасадах зданий, городских конструкциях, личных автомобилях и т. п, - написала Чемоданова в Telegram. - Другие неравнодушные граждане пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства. С последствиями подобных конфликтов, иногда весьма плачевными, разбирается МВД".

Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству ТАСС, что милиция и Следственный комитет проводят проверку инцидента.

Днем на официальном сайте ГУВД появилась информация, что 11 ноября около 22:30 в милицию поступило сообщение о драке в одном из дворов на улице Червякова, - сказала Ганусевич. - Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, обнаружили избитым 31-летнего Бондаренко. Ему вызвали скорую помощь и госпитализировали. Предварительно известно, что конфликт произошел "из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе".

Лидер белорусской оппозиции и соперник Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская, которую ряд западных стран считают избранным президентом страны, выразила соболезнования родственникам Бондаренко, пишет Русская служба BBC. "Роман Бондаренко был убит пособниками режима, - написала она в Telegram. - Он стал невинной жертвой бесчеловечной системы, которая считает жизни людей издержками власти. Все мы понимаем, что на его месте мог оказаться любой мирный человек".

По всей Белоруссии с вечера президентских выборов 9 августа продолжаются массовые протесты против объявленной ЦИКом победы Александра Лукашенко. Участников акций, которые называют результаты голосования сфальсифицированными, жестко разгоняют сотрудники силовых структур. За время протестов тысячи людей были задержаны, сотни пострадали. Несколько человек погибли и пропали без вести, отмечает радио "Свобода". Побывавшие в изоляторах рассказывали о жестоких пытках и издевательствах.

Власти заявляют, что стремятся не допустить дестабилизации в стране, и что за протестами стоят "западные кукловоды".

Евросоюз и ряд не входящих в него западных государств ввели санкции в отношении нескольких белорусских чиновников, включая самого Лукашенко, обвинив их в причастности к фальсификациям на выборах и насилию в отношении мирных демонстрантов.