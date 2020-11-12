chisi666 / DepositPhotos В столице Белоруссии ввели обязательный масочный режим для работников и посетителей всех без исключения объектов в городе

chisi666 / DepositPhotos

В столице Белоруссии ввели обязательный масочный режим для работников и посетителей всех без исключения объектов в городе, сообщает БелТа со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро и такси.

С 12 дня в Минске будет усилен контроль над соблюдением требований профилактики распространения вирусных инфекций и COVID-19. Ответственность за соблюдение масочного режима возлагается на руководителей объектов. Конкретные сроки его действия не называются: говорится лишь, что он введен "до стабилизации эпидемиологической ситуации".

В Минске с начала пандемии не вводилось требование об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах.

По словам главного санитарного врача Минска Светланы Ермак, вопрос введения штрафов за несоблюдение масочного режима рассматривается, но конкретных механизмов пока нет. "Если на каком-то из объектов будут выявлены такие нарушения, то взыскания будут проводиться в отношении руководителя - это предусмотрено кодексов об административных нарушениях", - сказала она.

Минск стал 17-й по счету административной единицей в Белоруссии, где ввели масочный режим, сообщает агентство Sputnik Беларусь. До этого обязательные меры приняли Могилев, Лидский и Чаусский районы, Гомельская область, Бобруйск, Кричевский, Кличевский, Осиповичский, Полоцкий и Оршанский районы, Новополоцк, Дрибинский, Климовичский, Краснопольский, Миорский и Шумилинский районы.

По данным Минздрава Белоруссии на 11 ноября, в стране было отмечено рекордное число случаев коронавируса за сутки - 1057. За весь период умерли 1022 пациента (+6 за сутки). Данные на 12 ноября еще не публиковались.

На фоне "второй волны" COVID-19 в Белоруссии началась отправка призывников в войска. В первый день ряды сил специальных операций пополнят около 1000 новобранцев, всего до 30 ноября планируется направить в войска около 10 тысяч срочников. Все они пройдут двухнедельную изоляцию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который с самого начала не поддерживал введение жестких ограничений по коронавирусу и скептически относился к пандемии, в конце июля заявил, что перенес заболевание бессимптомно, "на ногах". При этом в начале июля Лукашенко заявлял о промежуточной победе над инфекцией в стране.

В сентябре Лукашенко наряду с лидерами России, США, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркмении удостоился Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Им присудили шуточную награду в области медицинского образования за использование пандемии коронавируса, "чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".