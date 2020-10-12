ГУВД Мингорисполкома подтвердило применение светошумовых патронов и слезоточивого газа на очередной несанкционированной акции протеста в Минске, на которую в понедельник вышли пенсионеры.

"Было применение светошумовых патронов из пистолета "Оса" и слезоточивого газа", - сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. Его слова приводит "Интерфакс".

По его словам, это произошло, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении сотрудников правоохранительных органов и их транспортного средства. В связи с этим "из микроавтобуса (который окружили протестующие. - Прим. "Интерфакса") был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном", отметил представитель ГУВД.

Лашкевич также подтвердил, что на акции были задержания. Число задержанных уточняется.

Ранее о применении спецсредств в отношении протестующих сообщили очевидцы. Произошло это у Белорусского национального технического университета, когда участники марша обступили машину силовиков при попытке отбить задержанных.

В понедельник в Минске прошел марш пенсионеров - протестующие собрались на площади Независимости и прошли по одноименному проспекту до станции метро "Академия наук". Такие же марши пенсионеров состоялись в Гродно, Бресте, Витебске, Лиде и других городах.

По словам журналиста Алексея Александрова, в марше пенсионеров в Минске участвовали около двух тысяч человек, пишет BFM.ru. Сотрудники правоохранительных органов не мешали шествию. "Но после подъехало несколько автобусов с силовиками без опознавательных знаков в зеленой форме. Они стали забрасывать светошумовыми гранатами и, возможно, сложно было разобрать по звуку, стрелять резиновыми пулями, применять насилие, но не к участникам акции - там было несколько сотен человек, которые шли по правой стороне проспекта и их поддерживали", - пояснил Александров. По его словам, "где-то пять взрывов прозвучало, был запах слезоточивого газа".

Позднее, посмотрев видео с места событий, журналист "понял, что пожилым людям становилось плохо". Силовикам удалось рассеять протестующих.

На северо-западе и юго-востоке столицы протестующие предприняли попытки перегородить водоналивными блоками движение по улице Притыцкого, а в районе Шабаны посреди проезжей части подожгли автомобильные покрышки. В этих районах задержаны более 10 протестующих. Масштабные протесты также происходили в районе Серебрянки и микрорайоне Лебяжий.

На северо-востоке города на улице Сурганова были стычки силовиков с протестующими. Очевидцы сообщали о применении там светошумовых гранат.

В Белоруссии уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считая их сфальсифицированными.