ВСЕ ФОТО В Катаре 12 сентября начались исторические мирные переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан"*

Фото: Secretary Pompeo / witter.com Майк Помпео и Абдул Гани Барадар, 12 сентября 2020 года

Фото: Secretary Pompeo / witter.com Все стороны выразили мнение, что переговоры будут трудными, но подтвердили приверженность установлению мира в стране

Фото: Secretary Pompeo / witter.com

В Катаре 12 сентября начались исторические мирные переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан"*. Дата начала переговоров была объявлена вскоре после того, как из Кабула в Доху перенаправили последнюю группу из списка 5 тысяч талибов*, освобождение которых было одним из условий "Талибана"* для начала мирных переговоров. "Талибан"* в первый день переговоров сообщил об освобождении 22 афганских военнослужащих "в качестве жеста доброй воли".

Прямые переговоры по межафганскому урегулированию проходят впервые за десятилетия, отмечает DW со ссылкой на AFP. Изначально они должны были стартовать в марте, но несколько раз переносились.

Правительственную делегацию возглавил председатель Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла. Делегацию талибов* - руководитель политического офиса "Талибана"* мулла Абдул Гани Барадар. Обе стороны представляют по 21 делегату. Их призвали включить в переговорный процесс женщин, жертв конфликта и этнические группы.

В Катар также прибыли госсекретарь США Майк Помпео и спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, сообщает "Интерфакс".

Все стороны выразили мнение, что переговоры будут трудными, но подтвердили приверженность установлению мира в стране. Талибы* надеются восстановить исламский эмират, Кабул же настроен двигаться в сторону демократии, отмечает радиостанция "Эхо Москвы". Тем не менее переговорщики заявили о готовности искать компромисс.

Абдулла призвал к немедленному прекращению огня и добавил, что с момента подписания в феврале 2020 года мирного соглашения между США и "Талибаном"* погибли 12 тысяч мирных жителей, еще 15 тысяч получили ранения. Он также отметил, что его делегация прибыла в Доху с "доброй волей и добрыми намерениями" в надежде прекратить 40-летнее кровопролитие.

"Мы заверяем мир, что будем делать все от нас зависящее, чтобы внутриафганские переговоры увенчались успехом. Мы стремимся к независимому, суверенному, единому, развитому и свободному Афганистану - Афганистану с системой, устроенной в традициях ислама, в которой все люди могут принимать участие без дискриминации", - заявил Абдула (цитата по "Голосу Америки").

Глава делегации "Талибана"* со своей стороны пообещал, что представители движения вступают в диалог "с полной искренностью", и подчеркнул необходимость проявить терпение с обеих сторон. Барадар заверил, что талибы* хотят успешного завершения переговоров, и желают видеть Афганистан "независимым, суверенным, единым, развитым и свободным".

Помпео выразил надежду, что межафганские переговоры станут "главой о примирении и прогрессе, а не очередной летописью слез и кровопролития", а результаты диалога будут уважать права всех афганцев и защищать социальный прогресс, достигнутый за последние два десятилетия. Он отметил, что Вашингтон не стремится навязать Афганистану свою политическую систему, но предупредил стороны, что их выбор повлияет "как на объем, так и на содержание будущей помощи США". "Мы надеемся, что вы достигнете прочного мира, и наша цель - прочное партнерство", - подчеркнул Помпео.

Позже он провел отдельные встречи с Барадаром и Абдуллой, на которых также присутствовали команды переговорщиков. На церемонии открытия переговоров также выступили представители Катара, Норвегии, Туркменистана, Китая, Индонезии, Узбекистана, Турции, Германии, Пакистана, Индии, Ирана, Испании, Финляндии, Великобритании, Японии, ООН, НАТО и Организации исламского сотрудничества. После церемонии открытия переговорщики провели встречу, чтобы обсудить организационные вопросы.

Историческое соглашение между США и "Талибаном"*, призванное запустить мирный процесс в Афганистане и положить конец войне, которая началась после теракта 11 сентября 2001 года, став самой продолжительной в американской истории, было подписано 29 февраля. США обязались в течение 135 дней сократить численность войск в Афганистане с 13 тысяч до 8,6 тысячи человек и продолжить вывод своих войск и сил НАТО из страны, если "Талибан"* воздержится от насилия. Вашингтон также заявил о готовности снять с членов движения санкции.

Правительство Афганистана в рамках соглашения должно было освободить 5 тысяч талибов*, а радикальное движение - тысячу сотрудников сил безопасности. Талибы* также обязались не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников. Однако после подписания договора и недельного периода сокращения насилия боевики вновь перешли в наступление и активизировали атаки. В мае президент Афганистана в ответ на непрекращающиеся атаки талибов* приказал военным начать на них наступление.