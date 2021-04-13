Британская вещательная корпорация ВВС получила 100 тысяч жалоб от общественности из-за слишком подробного освещения смерти и жизненного пути принца Филиппа, герцога Эдинбургского

chrisdorney / DepositPhotos Похороны принца Филиппа, умершего в возрасте 99 лет, пройдут 17 апреля. До них в Великобритании объявлен общенациональный траур

Chris Schwarz/Government of Alberta

Британская вещательная корпорация ВВС получила 100 тысяч жалоб от общественности из-за слишком подробного освещения смерти и жизненного пути принца Филиппа, герцога Эдинбургского, пишет газета The Sun.

После известия о кончине супруга Елизаветы II 9 апреля ВВС изменила сетку вещания, и в течение следующих суток транслировала по телевидению и радио серию специальных программ, посвященных Филиппу. Многих зрителей возмутило, что ради этого были отменены многие развлекательные программы, в том числе финал кулинарного шоу Master Chef.

По данным Sun, освещение кончины принца Филиппа побило рекорд по жалобам в истории британского телевидения. Предыдущий рекорд принадлежал трансляции сатирического мюзикла "Джерри Спрингер: Опера". В 2005 году ВВС получила 63 тысячи жалоб на богохульство и сквернословие в эфире.

Отмечается, что количество просмотров BBC Two в связи с изменением сетки вещания по случаю смерти герцога Эдинбургского упало на колоссальные 64% по сравнению с предыдущей пятницей. Всего 340 тысяч человек подключались к телеканалу в любое время с 19:00 до 23:00. Аудитория BBC One снизилась на 6% в неделю.

10 апреля BBC разместила на своем сайте упрощенную форму для жалоб, но убрала ее позже в тот же день в связи с тем, что число жалоб стало снижаться. "Мы гордимся нашим освещением событий и той ролью, которую играем в моменты общенационального значения", - говорится в официальном заявлении ВВС. Корпорация не стала уточнять число полученных жалоб. Эти данные должны быть включены в бюллетень, публикуемый раз в две недели по четвергам.

Русская служба BBC подробно пояснила на своем сайте, почему компания уделяет столь пристальное внимание смерти принца Филиппа. Дело в том, что он был одним из четырех высокопоставленных, или "старших", членов королевской семьи, на случай смерти которых у ВВС имеются особые правила подачи информации.

В случае смерти кого-то из членов королевской семьи ВВС стремится "соблюсти верный тон и не допустить оплошностей". Информация ВВС "выглядит скорее как официальное сообщение, а не как срочная новость", а при подборке видеоряда компания "проявляет сдержанность, делая упор на то, что нам стоит подумать о потерянной жизни".

ВВС не финансируется британским правительством, а существует на деньги жителей страны, которые взимаются посредством налога, именуемого телевизионной лицензией. "Би-би-си, в свою очередь, обязана демонстрировать налогоплательщикам, что эти средства тратятся с пользой, а интерес общественности к королевской семье в Великобритании уже многие годы неизменно высок", - говорится в сообщении.

Глобальная аудитория, интересующаяся различными событиями с участием королевских особ, превышает миллиард человек. "Смерть высокопоставленного члена королевской семьи заинтересует людей по всему земному шару, и сотни миллионов зрителей, слушателей и читателей во всем мире обратятся к нам, Би-би-си, ожидая наиболее исчерпывающего освещения такого события", - пояснил контролер иновещания Всемирной службы ВВС Тарик Кафала.

Похороны принца Филиппа, умершего в возрасте 99 лет, пройдут 17 апреля. До них в Великобритании объявлен общенациональный траур. Церемония прощания с герцогом Эдинбургским будет закрытой, но ее покажут по телевидению.