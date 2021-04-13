КГБ Белоруссии задержал экс-главу пресс-службы Лукашенко Александра Федуту

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Белорусский политолог и литературовед Александр Федута пропал в Москве, сообщил РИА "Новости" во вторник источник в правоохранительных органах. Между тем в КГБ Белоруссии утверждают, что Федута задержан в рамках расследования.

"Днем понедельника женщина сообщила в полицию, что на связь не выходит ее знакомый - Федута Александр Иосифович 1964 года рождения. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Об исчезновении Александра Федуты также сообщила каналу Nexta его жена Марина Шибко: "Он был в Москве по работе, более суток с ним нет связи. На этом всё".

Однако белорусские СМИ сообщают, что Комитетом государственной безопасности по подозрению в совершении преступления задержаны Григорий Костусев и Александр Федута. Эту информацию передает "БелТА" со ссылкой на КГБ.

"После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее родственники Костусева сообщили, что лидер старейшей оппозиционной партии Белоруссии был задержан вечером в понедельник в Шклове и затем доставлен в Минск в СИЗО КГБ. Согласно сообщению партии БНФ ("Белорусский народный фронт") на ее сайте, политик был задержан в рамках уголовного дела, однако пока нет данных, по какой статье оно заведено. Отмечается, что о задержании Костусева его дочери по телефону сообщил сотрудник КГБ.

Александр Федута - советский и белорусский политический деятель, литературовед и политолог, доктор гуманитарных наук (Польша). В 1994 году Федута после победы Александра Лукашенко на выборах президента возглавил управление общественно-политической информации его администрации, но в начале 1995-го был снят с этого поста.

На выборах президента Белоруссии в 2010 году Александр Федута работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева, а после их проведения он был арестован в Минске по статье "участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". В мае 2011 года Федуту приговорили к двум годам лишения свободы условно. Amnesty International признала Федуту узником совести.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, за которого, по его данным, проголосовало 80,1% избирателей. Однако оппозиция не признала итоги голосования, в стране начались массовые акции протеста. Для подавления выступлений силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

11 февраля КГБ Белоруссии заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В отношении ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Часть оппозиционных лидеров арестованы, другие были вынуждены уехать из Белорусии.