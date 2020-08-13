"Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы", - говорит мужчина на одном из роликов. После этого он снимает с себя форму спецназа и выкидывает ее

next_live_by / instagram.com В социальных сетях начали распространяться видеообращения бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, которые выкидывают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в стране

artembelinovich / instagram.com

В социальных сетях начали распространяться видеообращения бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, которые выбрасывают или сжигают свою форму, снимают знаки отличия или говорят о намерении уволиться в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в стране.

Telegram-канал NEXTA Live опубликовал более 10 обращений людей, которые представляются сотрудниками силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими. Однако не во всех роликах есть подтверждения того, что эти люди действительно служат или служили в вооруженных силах и правоохранительных органах Белоруссии.

В одном из видео мужчина снимает с себя форму спецназа и выбрасывает ее, говоря, что гордился своей службой, но сейчас ему стыдно. "Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы", - говорит он.

Более 370 тысяч лайков набрал пост бывшего капитана милиции в Instagram, в котором он рассказал, что подал в отставку после 17 лет службы и приложил фото погон, удостоверения и письменной благодарности на свое имя. В подписи к фотографии мужчина поставил хэштег #милицияснародом.

Еще один пользователь Instagram, говорит, что "белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет", после чего снимает с головы берет и выбрасывает его в мусорный контейнер.

Другой белорусский участковый записал видеообращение к коллегам с призывом прекратить насилие по отношению к безоружным гражданам и "быть с народом". По данным телеканала "Дождь", он сказал, что не увольняется из МВД, но не станет исполнять "преступные приказы", а потом обратился к Светлане Тихановской, назвав ее законным президентом и сказав, что ждет от нее приказов по защите страны.

О том, что сотрудники правоохранительных органов выступают на стороне протестующих, стало известно в первый же вечер протестов. Тогда сообщалось, что в нескольких городах ОМОН сложил щиты и не разгонял народ. "ОМОН опустил щиты в Кобрине. Люди скандируют: "молодцы" и обнимаются с силовиками! МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ!" - сообщил Telegram-канал Nexta. Также сообщается, что в Пинске глава исполкома "вышел на переговоры с людьми".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это "вранье". "Начинаю уточнять - абсолютное вранье. Обычные, простые ребята. Говорят: "Мы страну на щиты не складываем, мы будем ее защищать насколько это возможно", - сказал Лукашенко, добавив, что правоохранителям пришлось защищать в том числе и представителей объединенного штаба оппозиции.

Тем временем протесты продолжаются: накануне стало известно, что минский ОМОН начал стрелять по людям, которые с балконов давали советы протестующим, в какую сторону им лучше убегать от силовиков. Инцидент произошел на проспекте Дзержинского возле станции метро "Грушевка". Портал Tut.by обнародовал видео, снятое на улице Дзержинского в районе Каменной горки. На записи милиционеры избивают лежащего на земле человека, и один из них открывает стрельбу по окнам в ответ на крики "Уроды!" и "Позор!".