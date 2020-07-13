Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с августа

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Список из шести российских городов, в которые компания будет летать, представлен на ее сайте. Официально об открытии авиасообщения между Россией и Турцией пока не объявлялось.

С 1 августа Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение с Москвой (аэропорт Внуково), со 2 августа - с Петербургом, с 3 августа - с Ростовом-на-Дону и Казанью, а с 5 августа - с Сочи и Краснодаром. "После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо", - отметили в компании, подчеркнув, что это стало возможно благодаря "скрупулезной работе с национальными и международными медицинскими властями". В сообщении также указано, что Turkish Airlines предоставляет путешественникам "гибкие" опции, понимая, "как сложно сейчас строить планы".

В сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, что это не первый анонс авиакомпании о возобновлении полетов в российские города. Ранее Turkish Airlines сообщала о запуске рейсов с 16 июля в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, а до этого и в июне. Но позднее она отменила все полеты.

Источник в одной из российских туристических компаний сказал РБК, что в этих случаях перевозчик предлагал пассажирам возврат денег, перебронирование или ваучер со скидкой.

Вице-президент АТОР Владимир Канторович предупредил, что билеты стоит приобретать после опубликования официального списка стран, в которые разрешены полеты из России. "Мало того, что турецкая компания хочет начать летать, Россия должна это направление согласовать", - сказал он.

Россия полностью приостановила авиасообщение с другими странами в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Роспотребнадзор на прошлой неделе предложил возобновить авиасообщение с 13 странами, однако Турции в этом списке не оказалось, пишет Forbes. Турция и Египет не вошли в перечень даже несмотря на то, что выразили желание принимать россиян, подчеркивал источник РБК на туристическом рынке. Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что процесс снятия ограничений на международные перелеты начнется 15 июля.

Скачок спроса со стороны россиян на путевки в Турцию и Египет с вылетом из Белоруссии отмечал минский туроператор Travel House. Сейчас выехать из России могут только те, у кого есть второе гражданство или право на постоянное проживание в другой стране, а также те, кто едут за рубеж для ухода за родственниками, лечения, работы и учебы. Однако туроператоры обходят это ограничение, бронируя для клиентов места в белорусских санаториях, пояснял Bloomberg.