И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал взрывоопасной обстановку вокруг Черного озера в Сюникской области на границе с Азербайджаном, сообщает ТАСС. Он отметил, что в настоящее время около 250 военных ВС Азербайджана продолжают оставаться на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

"12 мая ВС Азербайджана нарушили госграницу Армении на участке Черного озера Сюникской области Армении, проникнув вглубь территории Армении на 3-3,5 км, угрожая применением оружия. Возбуждено уголовное дело по статьям 329 и 300 УК Армении", - сообщает генпрокуратура республики.

Черное озеро находится в Сюникской области, близ населенных пунктов Сисиан, Горис и Ишханасар, большая часть озера находится на территории Армении.

В четверг и.о. премьера Армении Никол Пашинян поручил главам МИД, Минобороны, секретарю Совбеза начать консультации в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в связи с вводом вооруженных сил Азербайджана на территорию Сюникской области.

Пашинян также заявил на заседании Совбеза, что поручил принять меры для начала процедур в соответствии с положением о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации, подписанным 10 декабря 2010 года.

"Уже два дня, как вокруг Черного озера и близлежащих территорий взрывоопасная ситуация. Причина в том, что ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении и совершили действия по окружению Черного озера. ВС Армении предприняли контрмеры. В некоторых территориях азербайджанские военные отошли от занятых позиций", - сказал Пашинян на заседании Совета безопасности Армении в четверг.

По его словам, ни с армянской, ни с азербайджанской стороны оружие не применялось.

Пашинян отметил, что в настоящее время около 250 военных ВС Азербайджана продолжают оставаться на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

"Оценка ситуации позволяет утверждать, что это провокация, которая может иметь широкие военно-политические цели", - отметил глава армянского правительства.

"Азербайджанцы пересекли границу Армении не для решения местных вопросов, а для провоцирования военного столкновения. Об этом свидетельствует то, что азербайджанцы объясняют свое присутствие уточнением границ на основе очевидно сфальсифицированных карт. Утвержденные в советские времена карты свидетельствуют, что эти утверждения безосновательны. В день начала провокаций Азербайджан заявил о планируемых с 16 мая широкомасштабных учениях. Еще в конце апреля президент Азербайджана выступил с угрозами в отношении территориальной целостности Армении, отметив, что с применением силы откроет коридор между Азербайджаном и Нахичваном, так называемый Зангезурский коридор", - отметил Никол Пашинян.

Он сообщил, что поручил главам МИД, Минобороны, секретарю Совбеза начать консультации в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в связи с вводом вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении в Сюникской области.

По его словам, создавшаяся ситуация полностью соответствует статье 2 Договора о коллективной безопасности.

Пашинян также заявил, что поручил принять меры для начала процедур в соответствии с положением о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации, подписанным 10 декабря 2010 года. "Это механизм принятия решений о совместных мерах по предотвращению кризисных ситуаций", - пояснил он.

"Несмотря на то, что на территориях, где сейчас находятся азербайджанцы, нет стрельбы, нет перестрелок, скорая реализация процедур в рамках ОДКБ необходима для недопущения дальнейшей эскалации ситуации, защиты территориальной целостности, стабильности и суверенитета Армении. Эти меры мы предпринимаем в качестве члена ОДКБ", - отметил Пашинян.