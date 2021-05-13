Печерский районный суд Киева поместил народного депутата Украины и главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, который также является кумом российского президента Владимира Путина, под круглосуточный домашний арест. При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу Медведчука с альтернативой в виде залога на сумму свыше 300 млн гривен (почти 10,9 млн долларов).

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля включительно, передает "Интерфакс". Суд обязал Медведчука не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.

Украинского политика также обязали сдать документы для выезда за границу и носить электронный браслет.

В ходе судебного заседания защита сначала просила не избирать никакую меру пресечения, поскольку, по их убеждению, подозрение не было вручено надлежащим образом. Впоследствии адвокаты заявили, что если суд сочтет необходимым избрание меры пресечения, то это может быть поручительство народных депутатов. Парламентарии написали соответствующие заявления.

По словам адвоката политика Камиля Кирпичева, размер залога чрезмерный и необоснованный. При этом он напомнил, что счета Медведчука арестованы из-за наложенных ранее санкций. Адвокат опроверг тезис обвинения о том, что его подзащитный может спрятать важные для следствия доказательства.

В ходе заседания следственный судья Вячеслав Пидпалый задал ряд вопросов стороне обвинения, в частности, относительно доказательств обоснованности подозрения, установления размера ущерба, который был причинен действиями Медведчука, а также мотивации установления размера залога как альтернативы аресту.

Медведчук после заседания суда заявил журналистам, что намерен проконсультироваться с адвокатами и после этого принимать решение об обжаловании решения о домашнем аресте.

"Мы будем работать над тем, чтобы доказательства, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса, а то, что сделано было по надуманным причинам, немотивированно и в нарушение действующего законодательства, мы, конечно, будем опровергать и будем продолжать борьбу, чтобы незаконных обвинений мне не предъявляли... Пока мы говорим именно о том, что оно (обвинение. - Прим. "Интерфакса") политически мотивировано", - добавил Медведчук, которому предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны".

Виктор Медведчук назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и бездоказательными, передает ТАСС.

По утверждению российского государственного агентства, когда политик покидал здание суда, "националисты выкрикивали оскорбительные высказывания в его адрес и пытались на него напасть, но охрана Медведчука и депутаты от ОПЗЖ оттеснили провокаторов". Полиция при этом бездействовала.

Видео инцидента опубликовала "Украинская правда". Собравшиеся кричали: "Медведчук - путинская курва".

Народные депутаты Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Виктор Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Еще один эпизод уголовного производства касается передачи в 2020 году спецслужбам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Речь идет о расположении одного из подразделений украинской армии, его личного состава и уровне подготовки бойцов.

Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

"На первый взгляд, речь идет о создании организации, которая будет тесно заниматься украинцами, едущими работать и учиться в Россию, - объяснял председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов. - Но истинная цель - создание инфраструктуры влияния в пользу России. А уже через механизмы этого "Луча" - собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространять пропаганду. То есть, это - антиукраинской проект".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Украинский депутат Козак, по данным украинских правоохранительных органов, находится в РФ. Однако Медведчук это опровергает.

"Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак, он находится на лечении в Белоруссии", - сказал Виктор Медведчук в эфире телеканала "Первый независимый".

Виктора Медведчука часто обвиняют в пророссийских взглядах и лоббировании интересов Кремля. С начала этого года украинские власти ввели ряд санкций в отношении пророссийского политика и его сторонников. 29 января были наложены санкции на самолеты нардепов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 февраля 2021 года о применении санкций против Козака и телеканалов, подконтрольных Медведчуку: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование СБУ схем с поставками угля с оккупированных территорий, которые рассматриваются как способ финансирования терроризма. В партии ОПЗЖ назвали санкции "репрессиями" и "уничтожением демократии", сообщал проект "Крым.Реалии"*.

"Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. <...> Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", - заявили в партии.

19 февраля СНБО Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченков санкционный список, причиной также назвали финансирование терроризма.

СБУ также рекомендовала расширить санкции в отношении самолетов, которыми кум Путина летал в Россию, потому что конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA пытались обойти ограничения.

Виктора Медведчука называют кумом российского президента Владимира Путина (он был крестным отцом дочери Медведчука). Введение санкций против пророссийских телеканалов Козака Путин привел в пример как проявление двойных стандартов в вопросе свободы слова. "Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все, одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу", - заявил президент РФ на встрече с фракциями Госдумы 17 февраля.