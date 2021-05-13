ВСЕ ФОТО Израиль заявил о готовности к наземной операции против ХАМАСа в рамках нового конфликта

Стоп-кадр видео NEWSru.co.il / Пресс-служба ЦАХАЛа / Youtube.com Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердило несколько планов наземной операции против ХАМАСа, если получит соответствующее распоряжение от руководства страны, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЦАХАЛа бригадного генерала Хеди Зильбермана

Стоп-кадр видео NEWSru.co.il / Пресс-служба ЦАХАЛа / Youtube.com Минувшей ночью ЦАХАЛ начал наносить удары по властным структурам ХАМАСа в секторе Газа, включая здания службы внутренней безопасности, офис главы службы внутренней безопасности, здания центрального банка

ЦАХАЛ / Youtube.com

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердило несколько планов наземной операции против ХАМАСа, если получит соответствующее распоряжение от руководства страны, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЦАХАЛа бригадного генерала Хеди Зильбермана.

По его словам, за последние два дня ЦАХАЛ ликвидировал большую часть мощностей ХАМАСа и "Исламского джихада" по производству ракет. В общей сложности за двое суток ЦАХАЛом были ликвидированы более 600 объектов в секторе Газа. Среди прочего был ликвидирован туннель ХАМАСа, пролегавший под зданием школы и под жилыми домами.

Зильберман отметил, что террористы сознательно размещают свою инфраструктуру под гражданскими объектами, поэтому ЦАХАЛу приходится действовать очень аккуратно, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения. Также был нанесен удар по дому командира системы тренировочных лагерей ХАМАСа Ияда Тайэба, были ликвидированы боевики морских сил организации и несколько групп ракетчиков.

Минувшей ночью ЦАХАЛ начал наносить удары по властным структурам ХАМАСа в секторе Газа, включая здания службы внутренней безопасности, офис главы службы внутренней безопасности, здания центрального банка.

"Мы видим первые трещины в уверенности врага в свете нанесенного ему огромного ущерба. Это видно по их попыткам запрашивать прекращение огня. ХАМАС был удивлен мощью ответных ударов ЦАХАЛа. Многие боевики нервничают и не готовы продолжать. Ракетные обстрелы Израиля еще продолжатся, но в организации начался раскол", - говорится в тексте заявления Зильбермана.

По данным ЦАХАЛа, с 20:00 12 мая до 6:00 13 мая был зафиксирован запуск примерно 130 ракет из сектора Газа в сторону израильской территории. 24 ракеты упали на территории сектора Газа, десятки ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол". Несмотря на угрозы ХАМАСа, интенсивность обстрелов в ночь на 13 мая была ниже, чем в ночь на 12 мая. В ночь на 13 мая ракета попала в жилой квартал Петах-Тиквы. Пяти пострадавшим потребовалась медицинская помощь, состояние одного пострадавшего средней тяжести. Ракеты сбивали севернее округа Шфела и около Модиина. Около часа ночи ракетному обстрелу подверглись города в центре Израиля, а также населенные пункты Негева.

В 03:20 был произведен ракетный залп из сектора Газа в направлении Ашкелона. В десятках кибуцев звучал сигнал тревоги. Нет информации о пострадавших или причиненном ущербе. Около 05:00 обстрелу подверглись Сдерот, кибуцы Керем Шалом и Нир Ам, а также другие населенные пункты на границе с Газой. Также сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетных обстрелах, вновь был слышен в населенных пунктах местного совета Эшколь, около границы с сектором Газа, а также около Нир Оз, в Сдероте и Авивим.

Палестинские источники сообщили, что ВВС Израиля наносят удары по целям на севере, юге и в центре сектора Газа. Согласно этим сообщениям, разрушен офис министерства внутренней безопасности провинции Северная Газа. Министерство здравоохранения администрации ХАМАСа сообщило, что с начала последней конфронтации (10 мая) жертвами действий израильских военных стали 67 жителей сектора, 388 получили ранения. Среди них, по утверждению палестинской стороны, 17 несовершеннолетних и шесть женщин.

На территории Израиля в результате ракетных обстрелов 11 мая погибли три человека, 12 мая - четверо, в том числе 16-летняя девочка, шестилетний мальчик и военнослужащий. Глава отдела международных СМИ пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Йонатан Конрикус заявил, что с 10 мая из Газы были выпущены в сторону израильской территории не менее 1600 ракет. Около 400 ракет упали на территории сектора Газа. По оценке Конрикуса, система ПРО "Железный купол" перехватила около 90% ракет, летевших на жилые кварталы в Израиле.

Крупнейшее с 2014 года обострение палестинского конфликта произошло после нескольких дней столкновений между арабскими протестующими и израильской полицией в районе мечети Аль-Акса. Поводом для беспорядков стало рассмотрение в израильском суде вопроса о выселении нескольких палестинских семей из их домов в районе Храмовой горы в Иерусалиме. Обратившаяся в суд израильская организация "Нахалат Шимон" утверждает, что права на дома имеют еврейские переселенцы. Палестинцы в свою очередь считают действия Израиля по выселению людей незаконными.

В течение недели столкновения происходили в основном в Иерусалиме, однако 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС (признана террористической в ряде стран мира, в том числе в США и ЕС), потребовавшая от Израиля отвести полицию от Храмовой горы.

После того как Израиль отказался выполнить требования ХАМАС, члены группировки начали обстрел территории страны из самодельных ракетных установок. В ХАМАС утверждают, что в сторону Тель-Авива было запушено 137 снарядов. The Times of Israel назвали обстрел самым масштабным в истории города.

Атакам также подверглись города Беэр-Шева, Ашкелон и Холон, а также международный аэропорт Бен Гурион. Все полеты гражданской авиации были приостановлены, а самолеты, следовавшие в Израиль, перенаправлялись на Кипр. Американские авиакомпании Delta и United Airlines объявили, что временно приостанавливают рейсы в Тель-Авив.